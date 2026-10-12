La sterilità di Ramos è un problema per Milan, ma la questione è: chi lo innesca?

Il Milan ha bisogno dunque di un attaccante, uno vero, che possa dividere onori e oneri con Ramos, magari uno più strutturato di Camarda, che è bravo ma non può assumersi certe responsabilità. Il Milan sta lavorando sul brasiliano Endrick, che dopo essere stato bloccato da José Mourinho l’estate scorsa di sta dipingendo a strisce i pantaloni della tuta a forza di stare in panchina. Endrick è una seconda punta che può fare anche la prima, ma soprattutto è un giocatore che all’occorrenza sa riempire l’area di rigore. L’anno scorso al Lione gli è stata data fiducia e i risultati si sono visti, i gol sono arrivati, alla fine c’è stata anche la convocazione di Ancelotti per il Mondiale. A questo Milan e a questo Ramos farebbe molto comodo, per la sua velocità, per la sua intraprendenza, per la sua gioventù. Per riportare Gonçalo Ramos al livello che gli compete.