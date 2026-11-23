Alzi la mano chi si aspettava un Rabiot così. Portato al Milan da Allegri, il francese sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera. Utilizzato sulla trequarti o al fianco di Modric, Rabiot si sta rivelando il vero fuoriclasse di Amorim che non smette mai di chiedergli quando rinnoverà con i rossoneri.
D'altronde un Rabiot di questo livello non l'avevamo mai visto prima, né alla Juve né al Psg. Potente fisicamente, perfetto negli inserimenti e capace di scattare in profondità trascinandosi più di un avversario, sempre con qualità: un centrocampista così fa gola a tutti. Tanto che Amorim è stato chiaro: "In questo momento è uno dei centrocampisti più forti in Europa".
Lo dicono i numeri che hanno scomodato un mostro sacro come Kakà. Il 31enne infatti, è il primo centrocampista rossonero a partecipare ad almeno una rete, tra gol e assist, in sette presenze consecutive in Serie A dai tempi del brasiliano nel 2004. Qualcosa di clamoroso.
Leader in campo e anche fuori, con i compagni e davanti alle telecamere. "Il nostro problema è che dobbiamo restare concentrati per 90 minuti" ha detto Rabiot dopo la squillante vittoria ai danni del Frosinone". Parole che sorprendono guardando il risultato, meno gli addetti ai lavori che sanno cosa deve dire e fare un leader per mantenere sempre alta la tensione nello spogliatoio. E a stupire sono anche le parole su Gonçalo Ramos: "Ho chiesto io di toglierlo per farlo riposare". Insomma decisivo e anche allenatore in campo.
Il Milan non vuole perderlo, Cardinale nemmeno. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 è in fase avanzata ma serve stringere per evitare sorprese. A Casa Milan c'è l'intenzione di accontentarlo su tutto: vietato perdere uno così.