Leader in campo e anche fuori, con i compagni e davanti alle telecamere. "Il nostro problema è che dobbiamo restare concentrati per 90 minuti" ha detto Rabiot dopo la squillante vittoria ai danni del Frosinone". Parole che sorprendono guardando il risultato, meno gli addetti ai lavori che sanno cosa deve dire e fare un leader per mantenere sempre alta la tensione nello spogliatoio. E a stupire sono anche le parole su Gonçalo Ramos: "Ho chiesto io di toglierlo per farlo riposare". Insomma decisivo e anche allenatore in campo.