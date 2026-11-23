Era solo questione di tempo: ora il Milan targato Amorim ha trovato la sua espressione migliore
Il ritorno di Gonçalo Ramos al gol è uno dei tanti segnali: adesso l'allenatore portoghese ha molte possibilità di sceltadi Enzo Palladini
La parola-chiave è: “tempo”. Se ne parla dall’inizio della stagione in casa Milan: Ruben Amorim ha bisogno di tempo, Gonçalo Ramos ha bisogno di tempo, Modric ha bisogno di “più” tempo in campo. Sembrava un luogo comune, con la gente rossonera che si chiedeva come mai invece tutti gli altri non avessero bisogno di tanto tempo per potersi esprimere. Basta guardare le dirette concorrenti per capire che una squadra competitiva non si improvvisa. Gasperini, Chivu e Fabregas hanno avuto bisogno di lavorare per arrivare a questi livelli. Forse il solo Gattuso ha anticipato il raggiungimento dell’optimus con una squadra seminuova, ma è l’eccezione che conferma la regola.
Dunque, Amorim ora ha dato una forma e un’identità al suo Milan. Una squadra che cambia forma varie volte all’interno della stessa partita, che può essere letta come un 3-4-2-1 o un 4-4-2 che si evolve in un 3-5-2. Ci sono i giocatori giusti per questo trasformismo, così come ci sono gli uomini adeguati per cercare una costante verticalizzazione delle azioni. Il gol dell’1-0, anche se è arrivato grazie a una improvvida deviazione di Calvani nella propria porta, è l’esemplificazione di questo concetto: Modric a un tocco e a memoria ha messo la palla nello spazio per Modric, verticale come una torre medievale. A quel punto, anche Gonçalo Ramos era posizionato perfettamente, avrebbe ricevuto il pallone nelle condizioni ideali per segnare, se non ci fosse stato l’intervento del difensore avversario. Più o meno la stessa idea che ha ispirato il 2-0, passando in questo caso per una volata di Moreira.
Il lavoro dell’allenatore si sta semplificando anche perché adesso ci sono molte possibilità di scelta. Sono rientrati diversi infortunati e anche alcuni giocatori un po’ in ritardo rispetto agli altri si stanno portando in pari. Jashari e Cisse sono entrati e hanno segnato praticamente subito, Diawara si è inserito perfettamente nei meccanismi difensivi ed è un’ottima soluzione sia come terzo difensore centrale sia come terzino sinistro. Manca sempre una buona alternativa a Gonçalo Ramos nel ruolo di prima punta, perché è ormai chiaro che Amorim non considera Camarda pronto per un grande palcoscenico, Probabilmente verrà mandato a fare esperienza da qualche parte e a gennaio verrà preso un centravanti di scorta per dare respiro al portoghese.
Tra i tanti motivi di soddisfazione per Amorim c’è la considerazione di avere vinto la scommessa Musah, abbondantemente. Mentre in società l’estate scorsa quasi tutti concordavano sulla necessità di venderlo, l’allenatore ha preferito privarsi di Fofana. Sembrava un azzardo, invece i dati di fatto dimostrano che l’allenatore rossonero ci aveva visto giusto. Musah è diventato imprescindibile in questa squadra perché è l’equilibratore che consente a Modric di pennellare i suoi assist immaginifici e che libera Rabiot nelle sue cavalcate inarrestabili. Aveva bisogno di tempo, questo Milan. Doveva capire bene cosa voleva Amorim. Anzi, era lo stesso Amorim a dover capire bene come modellare la squadra, per evitare di dire di nuovo “non ho i giocatori adatti al mio calcio”. I giocatori sono gli stessi di due mesi fa, ma adesso – la vittoria sul Frosinone non è banale – sanno tutti cosa devono fare.