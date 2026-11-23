Il lavoro dell’allenatore si sta semplificando anche perché adesso ci sono molte possibilità di scelta. Sono rientrati diversi infortunati e anche alcuni giocatori un po’ in ritardo rispetto agli altri si stanno portando in pari. Jashari e Cisse sono entrati e hanno segnato praticamente subito, Diawara si è inserito perfettamente nei meccanismi difensivi ed è un’ottima soluzione sia come terzo difensore centrale sia come terzino sinistro. Manca sempre una buona alternativa a Gonçalo Ramos nel ruolo di prima punta, perché è ormai chiaro che Amorim non considera Camarda pronto per un grande palcoscenico, Probabilmente verrà mandato a fare esperienza da qualche parte e a gennaio verrà preso un centravanti di scorta per dare respiro al portoghese.