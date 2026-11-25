In conferenza stampa il focus è ancora sull'attacco: "Aiutare Gonçalo Ramos? Non è aiutare lui, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo di campo. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose”. E ancora: "I complimenti? Non cambierò per quelli, aspettano che le cose vadano male e anche voi cambierete idea. Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo, poi sarò pronto per le critiche".