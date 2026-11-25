Amorim: "Difficile vincere lo scudetto quest'anno. I complimenti? Torneranno le critiche, le aspetto"
Il tecnico rossonero prima della sfida in Europa League: "San Siro è lo stadio più difficile in cui giocare. Dobbiamo migliorare nella parte finale del campo"
"Abbiamo perso anche Pavlovic e Saelemekers, ma tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni". Lo ha detto Ruben Amorim, tecnico del Milan, a poche ore dalla delicata sfida in casa dell'Olympiacos in Europa League. I rossoneri, capaci di totalizzare appena tre punti nelle prime quattro uscite europee, ha un solo risultato in Grecia, ossia la vittoria.
In conferenza stampa il focus è ancora sull'attacco: "Aiutare Gonçalo Ramos? Non è aiutare lui, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo di campo. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose”. E ancora: "I complimenti? Non cambierò per quelli, aspettano che le cose vadano male e anche voi cambierete idea. Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo, poi sarò pronto per le critiche".
Amorim chiede continuità ai suoi: "Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. Contro l'Olympiacos è un altro piccolo test, sullo scudetto la mia idea è sempre la stessa. Quest'anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Che atmosfera mi aspetto nello stadio dei greci? Penso che sarà fantastica. È importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c'è stadio più difficile di San Siro dove giocare".