Pagelle Milan: Rabiot e Maignan tengono in piedi i rossoneri, Gonçalo Ramos rimane isolato
Gila è la solita sicurezza anche se deve fare il terzino vecchio stile, Musah dà il solito contributo quantitativodi Enzo Palladini
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MILAN
Maignan 7 - Spettatore nel primo tempo. dopo un'ora di gioco va a salvare su Adzic un pericolo serio. Poi sull'1-0 una doppia parata da grande portiere su Bowie.
Gila 6,5 - In questo suo nuovo ruolo da esterno destro basso non sfrutta al meglio le sue doti, anche se negli uno contro uno non perde la sua efficacia consueta. Finora il migliore investimento del mercato rossonero.
Gabbia sv.
Dal 18' pt De Winter 6 - Entra a freddo ma non si fa intimorire, prende il suo posto in mezzo alla difesa e sbroglia alcune situazioni complicate.
Pavlovic 6,5 - Ci vuole la sua stazza lanciata a tutta velocità per riempire delle zone di campo che altrimenti resterebbero inesplorate, Ci vogliono le sue incursioni profonde per mettere un po' in ansia la difesa avversaria. Senza mai dimenticare i compiti difensivi prioritari.
Estupinan 5 - Da terzino puro prova a fare le cose semplici, ma appena viene puntato da Berardi, allarga il braccio e si prende un cartellino giallo a quaranta metri dalla porta.
Dal 1' st Modric 6 - Con lui il gioco fluisce un po' meglio, anche perché i ritmi non si alzano mai.
Chukwueze 5 - Ci si aspetta più intraprendenza visto che ha alle spalle la solida copertura di Gila. Invece se ne sta lì sulla fascia, lontano dalla zona che conta. Sull'1-1 avrebbe l'occasione giusta, ma tira su Muric.
Dal 40' st Hutchinson sv.
Musah 6 - Le sue prestazioni sono sempre sostanziose, magari non gradite ai puristi dello stile, però quando c'è da sbrigliare qualche inghippo dalle parti della propria area, è sempre lui a uscire con il pallone per appoggiarlo a chi è preposto a pensare.
Dal 33' st Jashari sv.
Rabiot 6,5 - Gli viene chiesto di cucire il gioco, quello che in genere è il compito di Modric. Non è esattamente la sua attitudine migliore, ma da giocatore di alto livello quale è, la sua parte la fa sempre. Meglio nel secondo tempo, quando viene liberato dall'ingresso di Modric. Il risultato si vede subito: proprio grazie a questa libertà, segna il gol dell'1-0 con una sassata terrificante.
Moreira 5,5 - Non lo scuotono più di tanto le grida di Amorim, che gli chiede di accentrarsi quando il pallone circola dalla parte opposta. Efficacissimo quando entra a partita in corso, meno quando gioca titolare. Si fa vedere nel recupero del primo tempo con un tiro e un cross per Pavlovic che rappresentano il meglio di quello che accade nell'area del Sassuolo.
Pulisic 5,5 - Da trequartista deve trovare le misure giuste, abituato com'è a partire dalle corsie esterne. Si fa troppo attrarre dall'idea di costruire gioco, anziché assistere Ramos.
Dal 33' st Cisse sv.
Gonçalo Ramos 5,5 - Nel Milan corre tanto ma tocca pochi palloni nella fase decisiva del campo, in Nazionale corre molto meno e segna gol. Il problema quindi potrebbe non essere lui, ma quello che gli gira intorno. Alla fine del primo tempo si fa finalmente vedere con due fiammate che lo portano a un passo dal gol, ma tutto finisce lì.
Allenatore Ruben Amorim 5,5 - Non si può dire che non ci metta tutto sé stesso. Uno studio continuo, la ricerca di una disposizione che risollevi un po' il Milan. Ma non è semplice.
SASSUOLO
Muric 6,5; Van der Brempt 6 (33' st Cinquegrano sv), Caleta-Car 6, Leysen 6 (26' pt Odenthal 7), Doig 6,5; Adzic 6,5 (15' st Thorstvedt 5), Matic 6,5 (33' st Lipani sv), Bakola 5,5; Berardi 6,5, S. Esposito 5 (15' st Bowie 6,5), Laurientè 6,5. Allenatore Aquilani 6,5.