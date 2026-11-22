MILAN

Maignan 6,5 - Non trascorre una serata tranquilla, ma probabilmente se l'aspettava. Nessun miracolo vero, ma molto lavoro "sporco" da sbrigare soprattutto nel primo tempo.

Gila 6,5 - Sta adattandosi bene a questo ruolo ibrido tra terzino destro e centrale di destra, adattamento che consente al Milan di modificare il proprio assetto in tempi brevissimi.

De Winter 6,5 - Nella prima mezz'ora si esibisce in alcune uscite a testa alta dalla propria area che strappano applausi, poi si mette a lottare con gli altri

Diawara 6,5 - Parte bene, con un paio di ottime chiusure, poi si fa sorprendere da Masini per il gol del 2-1, anche con un po' di sfortuna. Si riprende subito, dimostrando di avere molta voglia di imparare e di giocarsela (Dal 26' st Pavlovic 6 - Riprende la sua posizione in campo e questa è già un'ottima notizia per Amorim).

Diego Moreira 7 - Basta la sua presenza per rendere la fascia destra rossonera una continua fonte di preoccupazioni per Alvini. Ben coperto da Gila alle spalle, si sbizzarrisce nell'esposizione delle sue notevoli doti tecniche. Entusiasmante la volata che porta al 2-0.

Modric 7 - Vale più un tocco di Modric che molti libri di teoria sul calcio. Per esempio il tocco di prima con cui innesca Rabiot e fa nascere l'azione dell'1-0. Ogni pallone in suo possesso diventa un'idea di gioco.

Rabiot 7,5 - Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza di questo giocatore nell'economia rossonera. Lo strappo che lo spinge verso l'area avversaria per il gol dell'1-0 è da giocatore di altissimo livello, anche se poi per andare in porta ha bisogno della deviazione di Calvani. Se nellì1-0 non riesce a servire Ramos e si fa aiutare dalla fortuna, nel 2-0 trova il portoghese alla perfezione. Si diverte e sorride per tutta la partita e si capisce il perché.

Musah 7 - Quando c'è lui in campo, l'allenatore sta sempre più tranquillo e diversi compagni hanno la possibilità di esprimere la propria creatività. Per non farsi mancare niente, nel secondo tempo diventa anche terzino sinistro. (Dal 26' st Estupinan 6 - Una ventina di minuti, pura gestione del risultato senza grandi pensieri).

Bartesaghi 5,5 - Paura di sbagliare, forse, Il timore di non applicare completamente le direttive lo rende un po' più timido del solito, con qualche richiamo ad alta voce da parte di Amorim. (Dal 1' st Jashari 6,5 - Appena il tempo di rendersi contro che è in campo, vola via sul lancio di Rabiot e mette la palla all'incrocio per il gol del 3-1. Un altro per il quale si può dire "finalmente"). Pulisic 7 - Una fatica per lui entrare in partita, forse perché all'inizio i compagni vogliono far segnare Ramos. Passa mezz'ora prima di poter vedere uno spunto buono sulla sinistra. Non lo si nota molto, almeno fino al momento in cui vola per settanta metri verso la porta avversaria e segna con un cucchiaio il gol del 5-1. (Dal 36' st Hutchinson sv).

Gonçalo Ramos 7 - Finalmente ecco un suo gol. Un piatto sinistro preciso, da centravanti vero, alla fine di un'azione che lui stesso ha iniziato recuperando il pallone. In pochi secondi, ecco tutte le sue doti messe in mostra. Nella sua partita anche molto lavoro per i compagni. (Dal 6' st Cisse 7 - Per la serie "puntualità estrema", eccolo di nuovo a segno, dopo pochi minuti in campo. con un perfetto inserimento in area avversaria sull'assist di Moreira e con un piccolo aiuto della fortuna che gli consente di evitare il fuorigioco).