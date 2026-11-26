Brutto incidente in Spagna per Pierre-Emerick Aubameyang, ex bomber di Milan, Borussia Dortmund e Marsiglia, ora in forza al Deportivo La Coruña. Il bomber, mentre si recava all'allenamento odierno con la sua Ferrari, avrebbe tamponato una Bmw che si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, con i passeggeri che sono usciti in maniera autonoma dalle vetture. Successivamente il gabonese ha partecipato regolarmente alla seduta in programma.