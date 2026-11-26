Brutto incidente in Spagna per Pierre-Emerick Aubameyang, ex bomber di Milan, Borussia Dortmund e Marsiglia, ora in forza al Deportivo La Coruña. Il bomber, mentre si recava all'allenamento odierno con la sua Ferrari, avrebbe tamponato una Bmw che si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, con i passeggeri che sono usciti in maniera autonoma dalle vetture. Successivamente il gabonese ha partecipato regolarmente alla seduta in programma.
"È stato solo un piccolo spavento, alla fine siamo a posto. Queste sono cose che succedono nella vita. La cosa più importante è che l'altra persona vittima dell'incidente come non ha nulla. Dopo le cose brutte arrivano quelle buone" ha detto lo stesso Aubameyang nella conferenza stampa che precede l'appuntamento in campionato contro il Barcellona.