Contro l'Olympiacos il Milan ha un solo risultato dopo un cammino europeo con appena un successo. Ad Atene però, Amorim dovrà fare la conta dei calciatori a disposizione dopo le ennesime defezioni. Gli ultimi a fermarsi, dopo il risentimento che ha messo fuorigioco Modric e i giramenti di testa di Pavlovic, sono stati Francesco Camarda, alle prese con un problema alla caviglia, e Bartesaghi (peritendinite alla gamba destra), che hanno allungato a nove la lista dei giocatori indisponibili per la sfida di Atene contro l'Olympiacos.
L'unica bella notizia è il recupero di Fik Tomori, che andrà in panchina, per il resto Amorim dovrebbe giocarsela con i soliti noti o giù di lì. Quindi Maignan in porta, linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan. A metà campo Moreira e Hutchinson agiranno sulle fasce con Jashari e Rabiot al centro. Infine spazio a Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. Un undici competitivo ma cui, di fatto, con i 'soli' Musah e Cisse da inserire a gara in corsa.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-4-1-1): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Moreira, Jashari, Rabiot, Hutchinson, Pulisic, Gonçalo Ramos.