Contro l'Olympiacos il Milan ha un solo risultato dopo un cammino europeo con appena un successo. Ad Atene però, Amorim dovrà fare la conta dei calciatori a disposizione dopo le ennesime defezioni. Gli ultimi a fermarsi, dopo il risentimento che ha messo fuorigioco Modric e i giramenti di testa di Pavlovic, sono stati Francesco Camarda, alle prese con un problema alla caviglia, e Bartesaghi (peritendinite alla gamba destra), che hanno allungato a nove la lista dei giocatori indisponibili per la sfida di Atene contro l'Olympiacos.