La mano di Allegri riaccende San Siro: Modric e Pulisic illuminano un Milan da battaglia

I due non hanno solo le origini in comune, quelle croate, ma in questo inizio di stagione stanno trascinando il Milan di Allegri con prestazioni al di sopra della sufficienza e anche delle più rosee aspettative. Andiamo con ordine. Mettere in dubbio Luka Modric, uno che vicino al Pallone d'oro in bacheca ha una sfilza di trofei individuali e di squadra, era almeno discutibile già alla vigilia ma l'ex Real Madrid sta stupendo per applicazione in fase difensiva oltre che in regia. Nella battaglia del secondo tempo contro il Napoli arrembante, proprio Modric - 40enne da poco - è stato in prima linea pronto a sporcare ogni pallone e affondare un tackle in più per aiutare il compagno più vicino. Il tutto continuando ad essere il porto sicuro a cui far attraccare i palloni in piena tempesta sia nel primo tempo, trovando poi le giocate in verticale, sia nella ripresa dove l'obiettivo principale del Milan è stato quello di rispedire i palloni al mittente.