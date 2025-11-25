Napoli, McTominay: "Conte mi chiede standard elevati. Questo pubblico è iconico"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Qarabag in Champions League. Lo scozzese si è soffermato sulla prestazione della squadra, sulle richieste del tecnico e sull'atmosfera unica dello stadio Maradona. McTominay non ha nascosto le difficoltà iniziali, pur godendosi i tre punti: "I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol. Voglio aiutare la squadra". Il centrocampista ha poi parlato del suo rapporto con l'allenatore e degli obiettivi del gruppo, con uno sguardo già rivolto al campionato: "L’allenatore mi chiede standard elevati, che segni o meno. Non vedo l’ora di giocare nel weekend, oggi tre punti importanti". Infine, una dichiarazione d'amore per i tifosi e le ambizioni del club: "Il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club".