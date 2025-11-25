Napoli, Di Lorenzo: "Non c'era bisogno di venire incontro a Conte perché non c'era distanza"

"I segnali in questi giorni li abbiamo dati prima di tutto a noi stessi, dopo settimane difficili e complicate per i risultati. Abbiamo ora fatto due vittorie importanti". Lo ha detto il capitano del Napoli Di Lorenzo dopo la vittoria in Champions League contro il Qarabag che segue il successo contro l'Atalanta, che segnano la ripresa della squadra azzurra dopo un periodo di crisi. "Stasera non era facile - ha detto a Sky Di Lorenzo - ma volevamo tornare a vincere in Champions e per noi è stata una bella serata di vittoria nel giorno di memoria di Diego con i nostri tifosi". Alla domanda se la squadra si è ricongiunta con Conte, Di Lorenzo ha risposto che "non siamo venuti verso Conte, il gruppo è sempre stato con il mister, dovevamo solo ritrovarci, lo abbiamo fatto e siamo contenti. In questi giorni si percepiva un'aria diversa e lo si vede in campo: ci siamo parlati per ritrovarci in questi giorni dopo le ultime settimane non nel nostro livello migliore. Volevamo fare passi avanti del gruppo, sapendo che serve gruppo unito e sano per uscire dalle crisi".