Calcio

Napoli, Di Lorenzo: "Non c'era bisogno di venire incontro a Conte perché non c'era distanza"

25 Nov 2025 - 23:38

"I segnali in questi giorni li abbiamo dati prima di tutto a noi stessi, dopo settimane difficili e complicate per i risultati. Abbiamo ora fatto due vittorie importanti". Lo ha detto il capitano del Napoli Di Lorenzo dopo la vittoria in Champions League contro il Qarabag che segue il successo contro l'Atalanta, che segnano la ripresa della squadra azzurra dopo un periodo di crisi. "Stasera non era facile - ha detto a Sky Di Lorenzo - ma volevamo tornare a vincere in Champions e per noi è stata una bella serata di vittoria nel giorno di memoria di Diego con i nostri tifosi". Alla domanda se la squadra si è ricongiunta con Conte, Di Lorenzo ha risposto che "non siamo venuti verso Conte, il gruppo è sempre stato con il mister, dovevamo solo ritrovarci, lo abbiamo fatto e siamo contenti. In questi giorni si percepiva un'aria diversa e lo si vede in campo: ci siamo parlati per ritrovarci in questi giorni dopo le ultime settimane non nel nostro livello migliore. Volevamo fare passi avanti del gruppo, sapendo che serve gruppo unito e sano per uscire dalle crisi". 

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:18
DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

lotito
23:50
Lotito: "Lazio non in vendita, non mi servono soldi. Vale 850 milioni"
23:46
Juventus, Openda: "Non è stato semplice, ora sorrido per il mio primo gol"
23:40
Napoli, McTominay: "Conte mi chiede standard elevati. Questo pubblico è iconico"
23:38
Napoli, Di Lorenzo: "Non c'era bisogno di venire incontro a Conte perché non c'era distanza"
23:22
De Laurentiis esalta il Napoli sui social: "Vittoria di tutti, avanti così"