Juve e Milan si allenano nei rispettivi stadi per abituarsi alle porte chiuse

L'emergenza coronavirus sta modificando, per forza, le abitudini degli italiani, ma anche delle squadre di calcio. La ripresa del campionato, con i recuperi della 26.a giornata previsti tra domani e lunedì, andrà in scena a porte chiuse. E sarà così almeno sino a fine mese. Per questo i calciatori dovranno abituarsi a giocare in uno scenario totalmente nuovo per tutti. E così, sia Juventus, sia Milan, hanno deciso di svolgere l'allenamento di rifinitura verso le rispettive sfide contro Inter e Genoa all'Allianz Stadium e a San Siro.