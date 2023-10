Il Milan si rifà la punta: Okafor torna in gruppo, Jovic può recuperare

Stefano Pioli conta di recuperare dei pezzi per la delicatissima trasferta di Napoli in Serie A. Pur essendo costretto a chiedere gli straordinari in attacco a Olivier Giroud per il suo Milan, al Maradona il tecnico rossonero potrebbe contare nuovamente su delle alternative a gara in corso. Noah Okafor ha lavorato in gruppo dopo i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare Juventus e Psg, ma non solo.