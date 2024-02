Il Milan prova ad alzare il muro: Thiaw pronto al rientro, Tomori e Kalulu quasi

L'INFERMERIA

L'emergenza difensiva per Pioli potrebbe presto concludersi. Il tedesco può rientrare nella gara di ritorno col Rennes

Stefano Pioli potrebbe presto dover fare i conti con un po' di abbondanza nelle scelte per quanto riguarda la difesa del suo Milan. Dopo mesi passati in sotto numero e con il solo rientro di Gabbia a tappare il vuoto creatosi davanti a Maignan, dall'infermeria potrebbero presto arrivare buone notizie. Il percorso di recupero dei tre assenti, Thiaw, Tomori e Kalulu prosegue senza intoppi e proprio il tedesco dopo la partita contro il Napoli dovrebbe essere il primo a rientrare in gruppo.

Fermo dalla lesione muscolare subita in casa contro il Borussia Dortmund in Champions League, stando agli ultimi test Thiaw verrà aggregato al gruppo nella settimana che porterà alla sfida di Europa League contro il Rennes e poi alla trasferta contro il Monza. Difficile rivederlo in campo in una di queste due sfide, ma se il lavoro coi compagni non porterà altri intoppi il tedesco dovrebbe essere a disposizione già per la trasferta nel nord della Francia del 22 febbraio.

Il percorso di recupero sta proseguendo senza intoppi anche per Tomori e Kalulu, ma per l'inglese e il francese Pioli dovrà attendere qualche giorno in più. Gli altri due centrali, infatti, potrebbe rientrare in gruppo a fine mese e tornare a disposizione a metà marzo dopo almeno un paio di settimane di riatletizzazione.