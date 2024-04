Il Milan piange Tino Borneo, allenatore dell'Under 12 ed ex punta delle giovanili

Lutto in casa Milan: è scomparso Costantino Borneo, conosciuto da tutti come "Tino". L'ex punta delle giovanili rossonere, ora allenatore dell'Under 12, aveva 52 anni e gli è stata fatale una lunga malattia. Da calciatore ha debuttato nel Milan contro il Lecce, in un ottavo di Coppa Italia del 1990. Borneo entrò nel secondo tempo e segnò poco dopo essere entrato in campo, nell'unica presenza ufficiale in rossonero.