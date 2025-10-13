Il Milan perde le ali: lo stop di Saelemaekers e la grande lacuna di mercato

L'abbondanza in mezzo, le pezze messe in extremis in difesa, l'attacco con diverse soluzioni. E gli esterni? Gli esterni sono un problema serio. L'infortunio muscolare di Alexis Saelemaekers, che si sottoporrà a esami nelle prossime ore ma rischia uno stop di un mesetto, evidenzia il vero grande problema del Milan di Massimiliano Allegri, vale a dire la mancanza di alternative sulle fasce. E se a sinistra ci si è fin qui arrangiati con la coppia Estupinan-Bartesaghi (ma attenzione, perché è bastata la squalifica del primo a far suonare l'allarme), a destra il problema può essere decisamente più significativo. Il motivo è facilmente spiegabile: Saelemaekers è considerato fondamentale dal tecnico rossonero per la sua capacità di coprire tutta la fascia garantendo quantità ma soprattutto qualità e Athekame, al contrario, sembra il più indietro tra i nuovi acquisti, è stato fin qui utilizzato poco o nulla (due presenze con una manciata di minuti a disposizione) e non ha dato l'impressione di potersi ritagliare uno spazio tra i titolari. Acerbo, a volergli concedere credito. Non da Milan, se ci si limita solo a quanto si è visto fino a oggi.