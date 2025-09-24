Il Milan gira a mille e scopre Nkunku: gol, spettacolo e applausi

Infine capitolo attacco. Ancora con Leao fermo ai box, contro la banda di Di Francesco Allegri ha dato fiducia al tandem Gimenez-Nkunku ed entrambi hanno risposto presente. Nonostante ancora qualche errore di troppo sottoporta, il primo è tornato a segnare, a sorridere e a raccogliere il supporto del popolo rossonero. Il secondo invece ha entusiasmato San Siro col suo dinamismo, la sua duttilità offensiva e i suoi colpi. Dopo un palo clamoroso a porta vuota, l'ex Chelsea si è preso infatti la scena procurando il rosso di Siebert e raddoppiando i conti con una magia in mezza rovesciata al volo. Numero che insieme al tris di Pulisic ha messo il risultato al sicuro e lanciato anche un messaggio forte e chiaro al Napoli in vista del big match di domenica.