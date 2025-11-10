Ottavio Bianchi: "Inter più attrezzata, che sorpresa la Roma"

Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. La Roma può giocarsela fino alla fine? "Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Mi insegnavano anche che nella boxe il pugile che va sul ring e rischia sempre, prende un cazzotto d'incontro e va ko. Mentre i pugili tipo Monzon vincono i campionati. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema". L'Inter, invece, per Bianchi è "la più attrezzata, ha l'abitudine di frequentare i quartieri alti della classifica. Ha una rosa molto importante e a certi livelli le motivazioni si trovano strada facendo. La Roma è la sorpresa, l'Inter la conferma".