Allegri: "Sarà una gara non bella. Pulisic recuperato"

"Qual è il problema con le piccole? È che abbiamo preso dei gol, il calcio è strano. Bisogna riflettere su quello che è successo, non è che successo che è successo per coincidenza. Contro la Cremonese hai preso due gol su cross, contro il Pisa non abbiamo chiuso la partita. Quando capiamo che l'avversario è in difficoltà dobbiamo cercare di metterlo alle corde e tenere la partita aperta". Così Massimiliano Allegri tecnico del Milan, in vista della sfida di domani sera di Serie A contro il Parma. "Anche se le partite oggi non finiscono male: il Parma giocava a Roma e sembrava chiusa, poi fanno gol all'85esimo e comincia un'altra partita. Dobbiamo essere in partita finché l'arbitro non fischia. Domani il Parma cercherà l'impresa perché viene da risultati negativi e gioca contro il Milan: dobbiamo metterci al loro livello mentale e correre come loro. Se poi riusciamo a correre come loro verranno fuori le nostre qualità tecniche, che sono superiori", ha aggiunto