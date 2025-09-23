Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi con la Lazio

© IPA
© IPA
A San Siro decidono un tocco ravvicinato di Gimenez dopo l'espulsione di Siebert, una grande mezza rovesciata al volo di Nkunku e un guizzo di Pulisic
© IPA
© IPA
Show del Milan in Coppa Italia. Dopo aver eliminato il Bari, nei sedicesimi di finale gli uomini di Allegri travolgono 3-0 il Lecce e staccano il pass per gli ottavi contro la Lazio. A San Siro nel primo tempo Nkunku centra un palo a porta vuota, poi Gimenez (20') sblocca il risultato dopo l'espulsione di Siebert (18') e una deviazione di Rabiot si stampa sulla traversa. Nella ripresa poi i rossoneri controllano il match, colpiscono un altro legno con Loftus-Cheek e mettono il risultato al sicuro con una mezza rovesciata al volo di Nkunku (51') e un guizzo di Pulisic (64').
A San Siro va in scena una gara a senso unico che conferma il buon momento dei rossoneri e le enormi difficoltà dei salentini. Ancora senza Leao e Jashari, Allegri dà un po' di riposo a Pulisic, Modric, Estupinan, Gabbia e Fofana e si affida al tandem Gimenez-Nkunku. Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, Di Francesco invece davanti punta tutto sull'ex rossonero Camarda. In avvio sono subito i padroni di casa a fare il match. Gimenez, Loftus-Cheek e Rabiot testano i riflessi di Fruchtl, poi Nkunku centra un palo a porta vuota e causa l'espulsione di Siebert. Episodio che mette ulteriormente la gara sui binari rossoneri. Servito da Bartesaghi, Gimenez sblocca la partita con un tocco facile, poi una deviazione di Rabiot si stampa sulla traversa. In vantaggio e in superiorità numerica, nella ripresa il Milan domina, centra un altro palo con Loftus-Cheek e consolida il vantaggio con una perla al volo di Nkunku. Mezza rovescita che chiude i conti insieme a un guizzo di Pulisic e fa fuori il Lecce.
LE PAGELLE
Milan
Maignan 6 - un tiro in porta su punizione e una parata. Serata da spettatore
Tomori 6 - Tete Morente si vede poco dalle sue parti e in superiorità numerica presidia la zona con solidità e sicurezza cercando di appoggiare anche la manovra quando possibile
De Winter 6 - prima facile da titolare in rossonero. Tiene a bada Camarda senza difficoltà, ma gran parte del merito è del Lecce che non riesce a servire o innescare la punta
Pavlovic 6,5 - preciso e roccioso in fase di non possesso insieme ai compagni di reparto e discreti appoggi in costruzione. A fine primo tempo costringe anche Fruchtl a un grande intervento su punizione (33' st Odogu 6 - dentro nel finale per le rotazioni in vista dei prossimi impegni)
Saelemaekers 7 - ormai tra gli insostituibili di Allegri, fa il suo a destra con applicazione e vivacità, ma anche con equilibrio. Sempre pericoloso quando crossa. Pregevole l'assist per Nkunku (16' st Athekame 6 - entra per far rifiatare il belga e tiene la posizione senza strafare)
Loftus-Cheek 6,5 - solita fisicità nei duelli e presenza tra le linee. Forse gli manca un solo po' di cattiveria e precisione a ridosso dell'area avversaria e nelle conclusioni. Nella ripresa centra il palo di destro dopo una buona giocata e continua a proporsi e a mettere il Lecce in difficoltà sulla trequarti
Ricci 6 - veste i panni di Modric abbassandosi in fase di impostazione e dettando i tempi e le geometrie della manovra. Esegue il "compitino" senza sbavature, ma il giallo rimediato nel primo tempo pesa e Allegri lo sostituisce nell'intervallo per evitare rischi (1' st Fofana 6,5 - ordinaria amministrazione in mediana a gara ormai in discesa. Serve l'assist a Pulisic)
Rabiot 7 - personalità, gamba e idee chiare. Dà qualità e certezze tra le linee a sinistra ed è sempre pericoloso quando si inserisce e utile in fase di copertura. Nel primo tempo innesca l'inserimento di Bartesaghi sull'1-0 e una sua deviazione si stampa sulla traversa, nella ripresa dosa le forze e resta lucido
Bartesaghi 7 - con i rossoneri in pressione costante si propone con i tempi giusti dando sbocco alla manovra con continuità ed esordendo da titolare alla grande. Attacca lo spazio con caratteristiche diverse a Estupinan, ma è molto efficace. Serve l'assist a Gimenez col contagiri, poi rimane lucido e fa sempre le scelte corrette
Gimenez 6,5 - corre e si propone al centro dell'attacco attaccando la profondità, ma in avvio è troppo nervoso e impreciso sottoporta. Dopo l'espulsione di Siebert mette un po' a posto la mira e sblocca la gara (e si sblocca) con un tocco facile-facile su assist di Bartesaghi. Un gol che fa tornare il sorriso al messicano (23' st Balentien 6 - qualche accelerazione e giocata a risultato ormai acquisito, ma nulla di clamoroso)
Nkunku 7,5 - lascia la parte centrale dell'attacco a Gimenez e si muove per non dare riferimenti e cercare l'uno-due con i centrocampisti. Centra clamorosamente un palo a porta vuota, poi si fa perdonare procurando l'espulsione che segna la gara e firma il raddoppio con una bella mezza rovesciata al volo su un cross di Saelemaekers (16' st Pulisic 7 - entra e mostra subito il meglio del repertorio: un gol e un palo)
Lecce
Lecce (4-3-3): Fruchtl 7; Danilo Veiga 5, Siebert 4, Tiago Gabriel 5,5, Ndaba 5; Kaba 5 (1' st Pierotti 6), Berisha 5,5 (35' st Coulibaly sv), Helgason 5,5 (1' st Gorter 5,5); N'Dri 5,5 (22' Gaspar 5,5), Camarda 5, Tete Morente 5 (12' st Gallo 6).
IL TABELLINO
MILAN-LECCE 3-0
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (33' st Odogu); Saelemaekers (16' st Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (1' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (23' st Balentien), Nkunku (16' st Pulisic).
A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Estupinan; Modric. All.: Allegri (in panchina Landucci)
Lecce (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (1' st Pierotti), Berisha (35' st Coulibaly), Helgason (1' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Tete Morente (12' st Gallo).
A disp.: Falcone, Samoja, Kouassi, Kovac, Ramadani, Sala, Stulic. All.: Di Francesco
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 20' Gimenez (M), 6' st Nkunku (M), 19' st Pulisic
Ammoniti: Ricci, Pavlovic (M); Kaba (L)
Espulsi: 18' Siebert (L)
Commenti (0)