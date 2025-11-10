Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, Ottavio Bianchi: "Difficile capire lo sfogo di Conte"

10 Nov 2025 - 10:00

"Non ho idea se qualcosa stia scricchiolando in casa Napoli. Già si riesce a capire poco quando sei nella stanza dei bottoni, figuriamoci da fuori. Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà. L'unica che sta andando bene la Roma: non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì. È un campionato all'insegna dell'equilibrio, ma non di grande livello". Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita di Bologna-Napoli.

Conte si affida sempre agli stessi giocatori, si fida poco del resto della rosa? "In questo momento Conte pensa che gli eventuali sostituti non siano all'altezza - dice Bianchi - È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c'è qualcosa che non va".

