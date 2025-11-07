Nuovo San Siro: Inter e Milan sperano di raddoppiare i ricavi

Il progetto del nuovo stadio di San Siro, atteso per accendersi in tempo per l'Europeo del 2032, non prevede solo una trasformazione urbanistica, ma una rivoluzione finanziaria per Inter e Milan. La nuova struttura sarà concepita come una "macchina capace di generare un flusso di cassa continuo", rendendo l'impianto sempre "vivo" e non solo un evento.