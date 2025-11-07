Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
i numeri

Nuovo San Siro: Inter e Milan sperano di raddoppiare i ricavi

Con il nuovo San Siro, Inter e Milan stimano ricavi da stadio raddoppiati, con un potenziale aumento di 100 milioni di euro a testa all'anno

di Stefano Fiore
07 Nov 2025 - 09:28

Il progetto del nuovo stadio di San Siro, atteso per accendersi in tempo per l'Europeo del 2032, non prevede solo una trasformazione urbanistica, ma una rivoluzione finanziaria per Inter e Milan. La nuova struttura sarà concepita come una "macchina capace di generare un flusso di cassa continuo", rendendo l'impianto sempre "vivo" e non solo un evento.

L'incremento dei ricavi: 100 milioni in più a club

Attualmente, i due club milanesi incassano circa 80 milioni di euro a testa dal vecchio stadio, derivanti da diverse voci (biglietteria, match-day e altro). L'ambizioso progetto prevede che, a partire dalla stagione 2031-2032, Inter e Milan possano aggiungere circa 100 milioni di euro ciascuna ai ricavi annuali derivanti dallo stadio.

Quando la struttura da 71.500 posti sarà pienamente operativa, i ricavi totali da stadio per ognuno dei due club (biglietteria annuale e nuove entrate) potrebbero arrivare a 180 milioni di euro all'anno scrive la Gazzetta dello Sport.

Dalla biglietteria agli eventi extra-calcio

L'aumento dei ricavi si basa su diversi pilastri:

  • Biglietteria e abbonamenti: i ricavi combinati da match-day, biglietti e nuovi spazi executive potrebbero portare Inter e Milan a incassare fino a 130 milioni di euro all'anno ciascuna, superando ampiamente il record recente dell'Inter (98,8 milioni incassati nel vecchio Meazza, nella stagione della finale di Champions).
  • Naming Rights e Sponsorizzazioni: I club contano di andare sul mercato per i "naming rights" (diritto di denominazione) entro la fine del 2026. Dalla somma aggregata del nome dello stadio e dalle sponsorizzazioni, si punta a incassare fino a 25 milioni di euro a società.
  • Eventi extra-calcio: il nuovo impianto punterà sui molti eventi extra-calcio, come i concerti estivi, dai quali è stimato un incasso aggiuntivo di un'altra decina di milioni a società.
  • Servizi e museo: tra i 500 mila visitatori annui stimati, i ricavi dai musei dei club sono attesi a 5 milioni totali, cui si sommano altri 10 milioni tra parcheggi sotterranei (3.600 posti), marketing e locali interni.

I club guardano a modelli di successo come Tottenham, Real Madrid e Arsenal, i quali hanno tutti più che raddoppiato i loro incassi da stadio nel primo anno nella nuova casa.

La storia di San Siro

1 di 75
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

nuovo san siro
ricavi
inter
milan

Ultimi video

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

02:16
DICH GILARDINO PRE CREMONESE DICH

Gilardino: "La ricetta? Fuoco e tanto cuore"

01:44
MCH ALLENAMENTO DE ROSSI GENOA MCH

De Rossi, primo allenamento con il Genoa

01:43
DICH NICOLA PRE PISA-CREMONESE DICH

Nicola: "Vardy è un animale da partita"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

I più visti di Inter

Stadio San Siro (Milano) - Sede della Cerimonia d'Apertura

San Siro è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan: firmato il rogito

La storia di San Siro: il derby del 1926, il terzo anello e i successi rossonerazzurri

Giovane risponde al gioiello di Zielinski, l'autogol di Frese regala tre punti a Chivu al 94'

Anche dopo il rogito, un'altra inchiesta minaccia San Siro. I club sono tranquilli

Kairat senza nulla da perdere: a San Siro con il baby talento che ha stregato Doku e il Chelsea

Carlos Augusto

Difende e fa gol: questo Carlos Augusto può far comodo anche al Brasile

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:06
Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions
09:19
Toro, Casadei suona la carica per il derby: "Siamo una squadra affamata"
23:47
Il progetto #ioleggoperché sui campi della serie C
23:40
Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"
23:26
Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"