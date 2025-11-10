Ottavio Bianchi: "Milan-Como in Australia? Mi viene da sorridere"

Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Pochi gol degli attaccanti: "Il campionato italiano non è più di prima fascia. I migliori giocatori sono all'estero, non in Italia. Non siamo la prima potenza come eravamo qualche anno fa". Milan-Como in Australia: "Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all'estero. Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria", commenta Bianchi.