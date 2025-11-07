Verso Parma-Milan, Allegri: "Sarà una partita brutta. Leao può migliorare come tutti"

La squadra è pronta a fare bene anche contro una squadra non da primi posti?

Affrontiamo una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite che ha giocato. Alzano molto la palla, davanti c'è Pellegrino che è molto bravo sui duelli aerei e giocare a Parma è sempre complicato. Noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna prepararsi bene mentalmente. Non sarà una bella partita perché il Parma ti fa giocare male e sarà una sfida spezzettata. E' da Udine che non vinciamo in trasferta, dobbiamo prepararci al meglio. Pulisic è recuperato, Jashari ed Estupinan stanno meglio. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta.