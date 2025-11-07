Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO PARMA-MILAN

Verso Parma-Milan, Allegri: "Sarà una partita brutta. Leao può migliorare come tutti"

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i ducali al Tardini

di Max Cristina
07 Nov 2025 - 12:38

L'ultima fatica prima della sosta con la speranza di ottenere altri tre punti e ritrovare la rosa al completo dopo le nazionali. Il Milan si sposta a Parma per l'undicesima giornata di Serie A: "Giocare al Tardini è sempre tosto e affrontiamo una squadra che fa giocare male le avversarie alzando molto il pallone. Bisognerà stare attenti perché vorranno fare un'impresa". Senza Gimenez, l'attacco rossonero sarà ancora sulle spalle di Leao e Nkunku: "Possono fare i centravanti. Rafa può migliorare come tutti e serve più concretezza davanti alla porta". Recuperato Pulisic: "Sta bene come Estupinan e Jashari".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

La squadra è pronta a fare bene anche contro una squadra non da primi posti?
Affrontiamo una squadra che ha sempre lottato in tutte le partite che ha giocato. Alzano molto la palla, davanti c'è Pellegrino che è molto bravo sui duelli aerei e giocare a Parma è sempre complicato. Noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna prepararsi bene mentalmente. Non sarà una bella partita perché il Parma ti fa giocare male e sarà una sfida spezzettata. E' da Udine che non vinciamo in trasferta, dobbiamo prepararci al meglio. Pulisic è recuperato, Jashari ed Estupinan stanno meglio. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta.

Ha già in mente come sostituire Gimenez là davanti?
Nkunku ha fatto molto bene da centravanti contro la Roma e nonostante non abbia una grande fisicità ha retto bene. Leao ha avuto i crampi perché ancora non è al meglio delle condizioni. La prestazione contro la Roma deve essere la normalità per lui e per tutti. A Parma bisogna giocare molto bene tecnicamente e sbagliare poco, a differenza dei primi 35 minuti contro la Roma.

Quanti minuti ha Pulisic nelle gambe?
Sta bene, ma ha fatto solo due allenamenti con la squadra. Ha una buona condizione, non so per quanti minuti.

Cinque dei sette gol subiti sono arrivati contro squadre neopromosse o ultime: come mai?
Non so se è una coincidenza, ma sicuramente è un dato di fatto e quindi bisogna migliorare.

Manca un vero bomber d'area in rosa?
No, abbiamo Gimenez che quando recupereremo ci potrà dare tanto. Potremmo giocare anche senza centravanti come caratteristiche. Nkunku e Leao possono fare quel ruolo.

Il Milan sottovaluta il pericolo contro le piccole?
Il problema è che abbiamo preso dei gol evitabili. Non sono state coincidenze i gol presi da cross contro la Cremonese oppure il fatto che contro il Pisa nel nostro momento migliore non siamo riusciti a raddoppiare. Dobbiamo migliorare perché quando capiamo che l'avversario è alle corde bisogna chiudere la partita. Vero però che nel calcio di oggi le partite non finiscono mai e bisogna stare concentrati fino alla fine. Contro il Parma sfidiamo una squadra che cercherà l'impresa dopo risultati negativi e il Milan dovrà per forza correre almeno quanto loro, per poi far venire fuori le qualità tecniche.

Come mai la difesa è blindata con gli stessi interpreti della passata stagione?
Ho chiesto ai ragazzi di abbattere il numero di gol presi, ma non so cosa facevano l'anno scorso. Il numero di gol subiti è quello che conta di più a fine campionato perché se prendi 50 gol in una stagione per arrivare nelle prime quattro posizioni devi farne 150. Se gol fatti e gol subiti sono vicini è impossibile arrivare in alto. Per farlo serve che tutta la squadra senza palla lavori in un certo modo, migliorando la percentuale realizzativa perché non si può fare un solo gol con sei occasioni davanti al portiere e puntare su una corsa di Pavlovic dalla sua area.

Vincere a Parma è importante anche per arrivare al derby dopo la sosta con serenità?
Non pensiamo al derby che varrà tre punti proprio come la sfida di Parma. Vincere ci serve per la classifica e per passare una sosta serena, tanto al derby comunque non ci si arriva tranquilli. Pensiamo a Parma che sono tre punti più importanti rispetto a quelli nel derby.

La prossima sarà la 100a vittoria alla guida del Milan...
Speriamo di raggiungerla...

Maignan protagonista da capitano: c'è uno spiraglio per il rinnovo?
Quando siamo al Milan, tutti dai giocatori allo staff, si deve lavorare al massimo per creare i presupposti per i risultati e per tenere la maglia rossonera. Mike è un grandissimo portiere, la società stra programmando il futuro e ci sono le persone adatte a pensare a questa cosa. Noi pensiamo ai primi quattro posti.

Quando tornerà Gimenez?
Dovrebbe essere a disposizione per il derby, credo.

Lo spogliatoio come sta vivendo il cambio di prospettiva rispetto alla passata stagione? Siete pronti a una stagione di vertice?
Siamo solo alla decima giornata e questi mesi servono per preparare il rush finale e vanno fatti bene. A marzo bisogna essere al meglio per giocarsi le possibilità di arrivare ai primi quattro posti e la strada è ancora lunga. Bisogna mettersi dei piccoli obiettivi da centrare per fare dei passetti in avanti.

La presenza di Modric fa la differenza nella fase difensiva?
Luka aiuta sia nella fase difensiva che in quella offensiva che nella gestione. Ma è tutta la squadra che si mette a disposizione per non prendere gol, ma bisogna fare meglio davanti alla porta.

In prospettiva c'è la possibilità di mettere tre punti in campo dall'inizio?
Sono situazioni che valuteremo durante la stagione perché ci sono momenti diversi. La squadra è una crescita che può affrontare se ci sarà la necessità, ma cercherò di capire se potremo sostenerlo. Ci sono anche i cambi da valutare, ma tutto dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori quando non abbiamo la palla. Non possiamo permetterci di difendere in sette nel calcio di oggi.

Si sta creando qualcosa di importante nello spogliatoio?
C'è una buona armonia all'interno di Milanello, sono tutti partecipi. I giocatori devono pensare a fare bene le partite. Bisogna mantenere l'equilibrio perché nel percorso ci sono imprevisti da gestire. In tutti noi deve essere chiaro l'obiettivo finale.

Il Milan è in corsa per lo scudetto? 
Sta tornando la Lazio, poi Inter e Napoli sono favorite. La Juventus ha fatto buone partite e sarà candidata per lo scudetto, poi c'è la Roma che sta facendo molto bene. Il campionato è molto bello ed ecco perché bisogna mantenere l'equilibrio dopo ogni partita. Parlare poco e lavorare.

Questo è il suo Milan? A che punto è l'identità Allegri per questa squadra?
Il Milan non è mio, ma tutti insieme bisogna arrivare all'obiettivo.

Le assenze hanno allungato la rosa mettendo in mostra giocatori che avevano avuto meno spazio?
Gli infortuni sono stati trasformati in opportunità per chi ha giocato meno. In più abbiamo fatto dei risultati.

Il Milan è la squadra che concede più passaggi agli avversari prima di iniziare il pressing: positivo o negativo?
Io con tutti sti numeri faccio fatica. Sicuramente dobbiamo migliorare nella metà campo avversaria la fase di possesso perché spesso siamo frettolosi nel chiudere le azioni, ma dipende anche dalla caratteristiche che abbiamo. Sono giocatori istintivi e veloci nel chiudere le giocate e in questo Modric ci aiuta nell'alzare o abbassare il ritmo. In pressione dobbiamo essere un pochino più alti.

Che obiettivo sarebbe vincere lo scudetto se arrivare tra le prime quattro è "macro"?
Se a marzo siamo nelle prime quattro vuol dire che saremo lì attaccati. A quel punto valuteremo le chances da giocarci per raggiungere l'obiettivo o fare qualcosa di più. In una grande società come il Milan si parte sempre per ottenere il massimo, ovvero tornare in Champions senza precluderci il massimo risultato. Ma dal dire che bisogna vincere lo scudetto o tornare in Champions, che è già un obiettivo importante per la società, cambia molto.

La storia di San Siro

1 di 75
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

parma-milan
allegri
conferenza

Ultimi video

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

01:36
Le magie di Samardzic

Le magie di Samardzic

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:52
DICH ALLEGRI SCUDETTO E CHAMPIONS DICH

Allegri: "Scudetto? L'obiettivo chiaro deve essere le prime 4"

01:13
DICH ALLEGRI SU GARA BRUTTA DICH

Allegri: "Sarà una gara non bella. Pulisic recuperato"

01:55
DICH MAROTTA ALLA BOCCONI DICH

Marotta: "San Siro sarà un stadio d'eccellenza. Opera storica"

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

I più visti di Milan

Stadio San Siro (Milano) - Sede della Cerimonia d'Apertura

San Siro è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan: firmato il rogito

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

La storia di San Siro: il derby del 1926, il terzo anello e i successi rossonerazzurri

"Viva la vita": Franco Baresi ricompare sui social, pioggia di commenti dagli Invincibili

Un Pochettino "pentito": gli Usa risparmiano Pulisic e Allegri può sorridere

Milan, sorridono anche i conti: terzo utile consecutivo e fatturato record da 495 milioni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"
13:18
Juve, Cerrato: "Inchiesta Uefa? No procedimento, ma acquisizione documenti"
13:12
Bologna, Immobile punta alla convocazione contro il Napoli
12:10
Torino in ansia per don Robella: il cappellano è grave dopo un incidente
11:50
Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"