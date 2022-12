Ibra, vacanze a New York: a bordo campo per Nets-Bucks

© twitter

Dalla finale dei Mondiali di Doha alla Nba. Zlatan Ibrahimovic, che sta ancora recuperando dall'infortunio, si è preso qualche giorno di vacanza ed è volato a New York con la famiglia. L'attaccante svedese del Milan questa notte è andato al Barclays Center di Brooklyn per assistere da bordo campo alla sfida tra i padroni di casa dei Nets e il Milwaukee Bucks. Big match vinto dai Nets 118-100 con Kevin Durant in forma super.