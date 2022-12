Nba: Orlando e Banchero vincono ancora, Memphis passa a Phoenix. Sorridono Boston e Brooklyn

NBA

© Getty Images Vigilia di Natale ricca di match per l'Nba. Vince ancora Orlando, che grazie anche ai 18 punti di Banchero batte 133-113 San Antonio. I big match di Phoenix e Brooklyn vanno a Memphis e ai Nets, che superano Suns (125-100) e Bucks (118-100). Boston supera 121-109 Minnesota, mentre i Lakers perdono 134-130 in casa contro Charlotte. Toronto e Chicago passano a Cleveland (118-107) e a New York (118-117), Pelicans ok all'overtime: 128-125 su Okc.

ORLANDO MAGIC-SAN ANTONIO SPURS 133-113

Orlando non sbaglia e supera 133-113 San Antonio grazie soprattutto ad un ottimo secondo tempo, visto il 61-61 di metà gara. Per Paolo Banchero sono 18 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 7/15 al tiro, la stessa media di Wagner che ne mette a referto 21. Anthony, invece, va ad un assist dalla tripla doppia con 23 punti e 10 rimbalzi. Orlando è così tredicesima e più vicina al play-in della Eastern Conference, Spurs ultimi ad Ovest.

PHOENIX SUNS-MEMPHIS GRIZZLIES 100-125

Il big match della Western Conference della vigilia di Natale va ai Grizzlies, che dominano in casa di Phoenix e vincono 125-100. Decisivo soprattutto l'ottimo avvio di Memphis, che dopo i primi 12 minuti è già sul +19, oltre che due doppie doppie entrambe a quota 24 punti e 10 rimbalzi: sono di Clarke e Jackson, con Morant a 12 punti e 11 assist. Non bastano i 18 di Ayton ai Suns. Memphis torna così alla vittoria e resta prima con 20-11 insieme a Denver, Phoenix quarta.

BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 118-100

L'altro big match, quello ad Est, va invece a Brooklyn, che batte 118-100 Milwaukee al Barclays Center. Va a Durant la super sfida con Giannis Antetokounmpo: 24 punti per l'ex Golden State con 9/17 al tiro, 26 con 13 rimbalzi per il greco, che però va ko e paga il 60-47 del primo tempo. I Nets centrano l'ottavo successo di fila e salgono a 21-12 di record contro il 22-10 di Milwaukee, superata da Boston in vetta alla Eastern Conference.

BOSTON CELTICS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 121-109

Proprio i Celtics, infatti, battono 121-109 Minnesota e si prendono il primo posto ad Est. Decisivo il 67-53 della ripresa dopo il 56-54 in favore dei Timberwolves all'intervallo lungo. Brown e Tatum realizzano rispettivamente 36 e 30 punti, mettendo a referto più della metà dei punti di squadra e trascinando Boston, mentre non bastano i 30 di Edwards ai Timberwolves, che restano decimi ad Ovest con 16-17 di record.

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 120-107

a super sfida tra Lillard e Jokic va al serbo e a Denver, che batte 120-107 Portland e resta prima ad Ovest insieme a Memphis. L'Mvp delle ultime due Regular Season mette a referto 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, vanificando i 34 del giocatore simbolo dei Blazers. Decisivo il 35-16 del terzo periodo, che di fatto vale praticamente da solo il +13 finale. Portland incassa il terzo ko di fila ed è ora ottava insieme a Dallas.

LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 130-134

Natale amaro per i Lakers e per LeBron James, che pur realizzando 34 punti non evita il ko a Los Angeles dei Lakers: vince 134-130 Charlotte, che sorride grazie ai 24 punti di Washington e ai 23 di LaMelo Ball, vicinissimo alla tripla doppia con 8 rimbalzi e 8 assist. Inutili anche i 20 di Reaves e i 17 di Westbook tra le fila dei padroni di casa, sempre terzultimi con 13-19 di record.

CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS 107-118

Colpo esterno di Toronto, che si impone in Ohio contro Cleveland. Finisce 118-107 con un primo tempo da 69-60 per i canadesi, che sorridono grazie ai 52 punti equamente distribuiti tra Anunoby (26) e Siakam (26), entrambi rispettivamente ad un rimbalzo e ad un assist dalla doppia doppia, che realizza invece uno scatenato Barnes (25 con 10 rimbalzi). Solo 12, invece, i punti di Mitchell, con Garland top scorer a 17. I Raptors consolidano il play-in, Cavaliers ko dopo cinque successi di fila ma comunque terzi ad Est.

NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 117-118

Vittoria esterna anche per Chicago, che si impone 118-117 al Madison Square Garden contro i Knicks. Nonostante 44 punti di uno scatenato Barrett e i 29 con 12 rimbalzi di Randle, New York cade sotto i colpi di LaVine (33), DeRozan (25 con 10 assist e il gioco da tre punti decisivo) e Vucevic (21 con 12 rimbalzi). Ad Est, i Knicks sono appena sopra la zona play-in (18-15 contro il 17-16 di Atlanta), terzo successo di fila per Chicago, più vicino al decimo posto.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLANS PELICANS 125-128

L'unico match della notte Nba che va all'overtime è Okc-New Orleans, con i Pelicans che vincono 128-125 grazie al 16-13 del supplementare dopo il 112-112 dei regolamentari. Ancora una volta Gilgeous-Alexander le prova tutte: sono 44 punti e 10 rimbalzi per il canadese dei Thunder, ma a sorridere sono gli ospiti che, pur privi di Zion Williamson, sorridono grazie ai 23 punti di Murphy e i 21 di Hayes. Ad Ovest, New Orleans è terza e tiene il passo di Memphis e Denver, Okc ko dopo tre vittorie di fila.

PHILADELPHIA 76ERS-LOS ANGELES CLIPPERS 119-114

Joel Embiid e i Sixers abbattono i Clippers: finisce 119-114 per Philadelphia contro Los Angeles con il camerunense scatenato e autore di una super prova da 44 punti e 7 rimbalzi, mentre non bastano i 50 messi a segno da Kawhi Leonard (28) e Paul George (22). Decisivo il secondo tempo da 68-51, che favorisce la rimonta dei padroni di casa. Ad Est, Philadelphia è ora quinta dopo il settimo successo di fila, mentre ad nella Western Conference i Clippers restano quinti con 19-15 di record.

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 106-112

La prestazione della serata, tanto per cambiare, è di Luka Doncic: 50 punti, 10 assist e 8 rimbalzi per lo sloveno nel 112-106 di Dallas a Houston. Lo sloveno chiude con 6/12 dall'arco, 17/30 dal campo e 10/12 ai liberi. Numeri che valgono un one man show che rende inutili la doppia doppia di Smith (24 con 10 rimbalzi) e i 23 di Green. Dallas è così ottava ad Ovest con 17-16 di record, con Houston sempre più ultima dopo il quinto ko di fila.

ATLANTA HAWKS-DETROIT PISTONS 130-105

Dejounte Murray e Trae Young trascinano Atlanta: nel 130-105 di Atlanta contro Detroit, infatti, ci sono i 26 punti messi a segno sia dall'ex San Antonio che da "Ice Trae", che aggiunge inoltre 13 rimbalzi per una fondamentale doppia doppia. Non bastano ai Pistons i 23 di Bogdanovic in un match deciso dal clamoroso 70-42 della ripresa. Atlanta è ora ad un passo dalla zona playoff: 17-16 contro il 18-15 dei Knicks. Detroit sempre più ultima: 8-27 dopo l'ottavo ko nelle ultime nove partite.

MIAMI HEAT-INDIANA PACERS 108-111

Indiana si impone a Miami con un super Tyrese Haliburton: 43 punti con 10/16 dall'arco per l'ex Sacramento, che trascina i Pacers ad una vittoria raggiunta proprio grazie ad una sua tripla a 4 secondi dalla sirena finale. Non bastano i 28 di Herro e i 21 di Lowry per gli Heat, che subiscono così il sorpasso proprio di Indiana, ora a 17-16 di record contro il 16-17 di Miami: le due franchigie sono rispettivamente all'ottavo e al nono posto.

SACRAMENTO KINGS-WASHINGTON WIZARDS 111-125

Washington passa a Sacramento 125-111 e dimentica il ko in Utah grazie ai 32 punti di Kyle Kuzma, che va anche ad un rimbalzo dalla doppia doppia. Bene anche Bradley Beal con 24 punti, non bastano i 26 tra le fila dei Kings per Fox, in un match già pesantemente indirizzato dal 40-23 del secondo quarto e dal 68-50 di metà gara. Sacramento resta sesta ad Ovest con 17-14 di record, mentre nella Eastern Conference Washington è a 13-21 esattamente come Orlando.