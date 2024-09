Ibra prova a scuotere il Milan: colloquio con i leader della squadra a Milanello

VERSO IL DERBY

Il Senior Advisor del club per Red Bird a sostegno del gruppo: troppo importante non sbagliare il derby

A un passo dal burrone, ossia dall'ennesima sconfitta in un derby che porterebbe all'esonero di Paulo Fonseca, in casa Milan si cerca di salvare la baracca dopo un inizio di stagione da incubo. Zlatan Ibrahimovic, tornato vicino alla squadra, si è messo all'opera a Milanello da giovedì mattina alle 11: ha salutato la squadra prima della seduta seguita a bordocampo, si è confrontato con l'allenatore e ha parlato anche singolarmente con i leader del gruppo. Leader che sono mancati in maniera evidente in questo primo scorcio di stagione. Zlatan in particolare, ha tenuto a colloquio Maignan, Reijnders e Theo Hernandez. Toccherà anche a loro trascinare il Milan domenica sera a San Siro: perdere aprirebbe una vera e propria crisi e aumenterebbe il nervosismo, già presente, tra i tifosi.

Ibrahimovic, finito nel mirino per la sua lunga assenza e per alcune dichiarazioni giudicate dai più troppo "presuntuose", ha voluto sostenere la squadra e dare la carica: troppo importante rispondere nel derby almeno dal punto di vista dell'atteggiamento. Venerdì Fonseca farà le prime prove tattiche sul campo: Maignan tornerà dal primo minuto, mentre non dovrebbero esserci modifiche rilevanti rispetto all'undici che ha perso meritatamente con il Liverpool in Champions League.