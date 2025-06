Si placa polemica su Italia-Israele, per Gravina Udine sicura

Si placano le polemiche per la decisione di far disputare a Udine la partita di calcio Italia-Israele, valida per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, a distanza di un anno dal precedente incontro fra le due nazionali, sempre nel capoluogo friulano. A chiarire la situazione è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina, spiegando che "di comune accordo con il Ministero dell'Interno abbiamo scelto Udine proprio per lo straordinario risultato ottenuto nella partita precedente e con l'auspicio che ci siano sempre condizioni di massima sicurezza". Il sindaco Alberto Felice De Toni ha invitato a "superare le perplessità: la squadra non è stata sospesa, il compito di individuare la sede spetta alla Figc e al governo italiano. Udine è stata scelta perché nella volta precedente ha dato prova di grande capacità organizzativa e di garantire sicurezza. Faremo un servizio al Paese anche in questa prospettiva". A difendere la scelta è intervenuto anche il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga: "Avere la Nazionale sul nostro territorio è un orgoglio. Voglio contrastare tutte le polemiche: lo sport non è contrasto ma dialogo. Siamo grati di avere di nuovo questa opportunità per ospitare la Nazionale italiana".