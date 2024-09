Fonseca recupera Maignan, dubbi solo sulla fascia destra

VERSO INTER-MILAN

Il portiere francese dovrebbe essere regolarmente tra i pali. Emerson favorito su Calabria come terzino destro, Morata dal primo in attacco

© Getty Images La buona notizia per Paulo Fonseca in vista del delicatissimo derby di domenica sera contro l'Inter è il recupero di Mike Maignan in porta. Il francese, alle prese con diversi problemi nel corso della gara contro il Liverpool e poi costretto a uscire per una forte botta alla coscia destra rimediata in un'uscita bassa su Diogo Jota, sarà regolarmente al suo posto a meno che, nelle ore che lo separano dalla sfida contro l'Inter, non soffra di un riacutizzarsi del dolore. In ogni caso resta in pre-allarme il giovane Torriani, incolpevole nell'unico gol subito. Per il resto la squadra che affronterà i nerazzurri è praticamente fatta: in difesa restano aperti due ballottaggi tra Emerson Royal e Calabria a destra e Tomori o Gabbia al centro. In entrambi i casi i primi due sembrano favoriti.

La linea a quattro sarà completata da Pavlovic e Theo Hernandez. In mediana sarà quasi certamente riproposta la soluzione adottata contro il Liverpool, con Fofana e Loftus bassi e in copertura e Reijnders a muoversi sulla trequarti ma pronto a rinculare in fase di non possesso. Gli esterni offensivi saranno certamente Pulisic a destra e Leao a sinistra. In attacco dovrebbe partire ancora dal primo minuto Alvaro Morata, anche se la condizione fisica e l'atteggiamento di Abraham non sono passati inosservati a Milanello. Una sorpresa non è a oggi totalmente da escludere.

Tra i giocatori a disposizione potrebbero esserci anche Thiaw, sulla via del recupero dal suo infortunio, e Jovic (sicuramente in panchina) mentre continueranno a non essere convocabili Bennacer, Florenzi e Sportiello.

