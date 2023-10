Ibra incontra Furlani a tu per tu: un altro indizio di un futuro rossonero

QUI MILAN

I due si sono incontrati in un ristorante milanese riaccendendo le ipotesi di un imminente coinvolgimento dello svedese in società

© Getty Images L'a.d. del Milan Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic si sono incontrati in un ristorante di Milano. Il tutto dopo che due sere fa il dirigente rossonero aveva dichiarato a Mediaset Infinity: "Ibra in società? E' una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà". E se si vuole il terzo indizio per fare una prova, basta citare l'appuntamento di settembre direttamente con Gerry Cardinale.

Insomma, Ibra e il Milan sono pronti a tornare insieme. Spesso presente a San Siro, si è anche rivisto a Milanello dove ha parlato con Pioli. L'anno sabbatico dello svedese dopo l'addio al calcio sembra declinare invece verso un ritorno non troppo lontano. D'altra parte sarebbe assurdo, per la società rossonera, rinunciare a un elemento che ha sempre avuto una grande presa sul gruppo, che sa come motivare ed essere un punto di riferimento dello spogliatoio, come ha dimostrato durante il periodo in cui era infortunato, quando ha saputo dare un contributo enorme spronando i compagni da bordo campo.

Ibra è un valore aggiunto che potrebbe dare una marcia in più già da questa stagione. Ed è per questo che si stanno intensificando gli incontri con i vertici societari.