Giroud: "Ai miei figli ho insegnato i cori di San Siro" | Calabria: "Un sogno essere capitano"

MILAN

La corsa dei campioni d'Italia partirà il 13 agosto in casa contro l'Udinese

Il Milan di Olivier Giroud e Davide Calabria ha appena fatto ritorno alla base dopo il ritiro in Austria. A Milanello, i due giocatori hanno incontrato DAZN per parlare dell'imminente stagione: la squadra di Pioli, che a breve dovrebbe annunciare anche Charles De Ketelaere, debutterà in campionato contro l'Udinese tra meno di due settimane. "Sono molto fiero dello scudetto che abbiamo riportato a Milano, ho dato il mio contributo alla squadra e ne sono felice", ha commentato Giroud. Calabria invece, ha descritto il suo stato d'animo di fronte alla nuova responsabilità della fascia: "Per me essere il nuovo capitano e' il raggiungimento di un sogno".

L'attaccante francese, che ha messo lo zampino nell'ultimo test contro il Marsiglia, si gode il momento tra squadra e famiglia: "Anche i miei figli ballano la Pioli is on fire dance, gliel'ho insegnata ma quando ho segnato il mio primo gol della stagione hanno cantato 'Siamo venuti quassù, siam venuti quassù, per vedere segnare Giroud' è stato emozionante". Integratosi perfettamente a partire dalla scorsa estate, l'ex Arsenal e Chelsea dovrà facilitare i primi passi dei nuovi acquisti: "Yacine Adli sta imparando l'italiano e lo parliamo ogni tanto, Divock Origi invece deve ancora prendere un po' di lezioni, anche io cerco sempre di migliorare la mia conoscenza della lingua".

Sempre ai microfoni di DAZN, capitan Calabria ha cercato d'inquadrare un momento cruciale della sua storia in rossonero: "Sono un veterano ormai. E pensare che quando ero piccolo non ero cosi' sicuro di fare questa vita, di allontanarmi da casa, dalla famiglia", ha aggiunto. Sullo scudetto, ha dichiarato: "È stato molto emozionante vincere lo scudetto, perche' all'inizio ci prendevano per pazzi quando parlavamo di questo obiettivo, ci abbiamo sempre creduto e si sentiva nell'aria questa voglia di vincere il campionato, eravamo sicuri anche se e' stato un percorso lungo e difficile". Infine un pensiero per Ibrahimovic. "Zlatan ci ha aiutato tanto in spogliatoio, mi auguro che torni presto dal suo infortunio perche' ci ha spinto a rendere quello che stiamo rendendo oggi in campo", ha concluso.