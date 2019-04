Gattuso, amuleto Capitale: il suo Milan imbattuto contro Lazio e Roma

23/04/2019

C'è un feeling del tutto particolare tra Rino Gattuso e le squadre romane. Mercoledì il Milan sfiderà la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e il tecnico rossonero, per quanto possa valere, può contare su una statistica a dir poco favorevole: da allenatore del Diavolo, infatti, in nove sfide totali non ha mai perso contro i club della Capitale, dunque Roma e biancocelesti.

La striscia positiva è iniziata il 28 gennaio 2018 contro la Lazio, in campionato, con il successo per 2-1 ottenuto a San Siro. Negli ultimi 15 mesi, Milan e biancocelesti si sono affrontati sei volte (mercoledì sarà la settima) e i numeri sorridono del tutto a Gattuso, uscito vincitore per tre volte: l'ultima 10 giorni fa, quando un rigore di Kessie decise lo scontro diretto per la Champions.



Un anno fa, inoltre, il Milan si qualificò per la finale di Coppa Italia dopo aver eliminato proprio la squadra di Simone Inzaghi: 0-0 all'andata a San Siro, 5-4 per i rossoneri al ritorno dopo i calci di rigore. Domani si ripartirà dalla medesima situazione, anche se a campi invertiti. Ma Gattuso confida in una tradizione che negli ultimi mesi gli ha garantito parecchie soddisfazioni.