Man United-Tottenham 2-0, quarta vittoria di fila dei Red Devils: il tifoso "capellone" sogna il taglio

Il Manchester United continua a volare. Dall'arrivo di Michael Carrick, i Red Devils hanno cambiato marcia: con la vittoria per 2-0 sul Tottenham sono 4 le vittorie di fila. Una striscia vincente che manca da parecchio in casa United. Sui social ormai è diventato famoso il fioretto di Frank Ilet, giovane tifo dei diavoli rossi: "Non mi taglio i capelli fin quando lo United non farà 5 vittorie di fila tra tutte le competizioni".

Era il 5 ottobre 2024 quando il ragazzo inglese pubblicò sul profilo Instagram questa simpatica sfida. Probabilmente mai avrebbe potuto pensare che, quasi un anno e mezzo più tardi, il momento del taglio non sarebbe ancora arrivato. Ora però Bruno Fernandes e compagni sono a un passo dalla quinta di fila: il 10 febbraio sarà la partita contro il West Ham a decidere se sarà arrivato o meno il momento del taglio.