Milan, il ritorno del "Capitano": Franco Baresi è tornato a sorridere in sede

Franco Baresi è tornato a Casa Milan. Lo storico capitano del Diavolo, vicepresidente onorario, è tornato nella sede rossonera a tre mesi e mezzo di distanza dall'annuncio della malattia. Il percorso di cure intraprese dalla leggenda del Milan è ancora a metà, ma l'essere tornato a farsi vedere in uno dei suoi luoghi del cuore ha sicuramente portato entusiasmo in società.