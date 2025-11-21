Logo SportMediaset

Calcio
Milan
LA VISITA

Milan, il ritorno del "Capitano": Franco Baresi è tornato a sorridere in sede

La leggenda rossonera, oggi vicepresidente onorario del club, si è rivisto a Casa Milan per la prima volta dall'annuncio della malattia

di Max Cristina
21 Nov 2025 - 15:15

Franco Baresi è tornato a Casa Milan. Lo storico capitano del Diavolo, vicepresidente onorario, è tornato nella sede rossonera a tre mesi e mezzo di distanza dall'annuncio della malattia. Il percorso di cure intraprese dalla leggenda del Milan è ancora a metà, ma l'essere tornato a farsi vedere in uno dei suoi luoghi del cuore ha sicuramente portato entusiasmo in società.

Il 3 agosto scorso il Milan aveva annunciato la malattia di Franco Baresi informando tutto il popolo rossonero della "asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva" del "nodulo polmonare" trovato durante controlli di routine. Un'operazione riuscita senza complicazioni nel post-operatorio.

"Viva la vita": Franco Baresi ricompare sui social, pioggia di commenti dagli Invincibili

La ricomparsa sui social del "Capitano" è data invece inizio novembre con un post - "Viva la vita" con una sua foto con una bandiera del MIlan - che aveva fatto esplodere i commenti di tutto il mondo Milan, dai tifosi agli ex compagni di squadra.

Poi il ritorno sul luogo di lavoro, Casa Milan, con l'obiettivo di farlo tornare parte della sua quotidianità. Non ancora, ma presto.

franco baresi
milan

