Juve, Comolli: "Yildiz campione vero, ha le qualità che servono a un leader"

Ufficiale il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juve fino al 2030. Lo ha annunciato in conferenza stampa Damien Comolli, Chief Executive Officer bianconero, che per la prima volta ha parlato in italiano in pubblico. "Campione vero e stella del calcio, ha le qualità che servono a un leader". "È una felicità condivisa da tutti, dalla società alla dirigenza fino ai tifosi, perché Kenan è un campione vero, una vera stella, come il suo cognome ci ricorda. È un talento, ma ha anche quella qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, senso di responsabilità. Grazie Kenan per aver deciso di rimanere con noi. Voglio infine ricordare che stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita. Il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico. Continueremo fino alla fine, ma anche oltre, per la Juve e per i nostri tifosi".