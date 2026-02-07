Juve, Comolli: "Yildiz campione vero, ha le qualità che servono a un leader"

07 Feb 2026 - 16:33
© Getty Images

© Getty Images

Ufficiale il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juve fino al 2030. Lo ha annunciato in conferenza stampa Damien Comolli, Chief Executive Officer bianconero, che per la prima volta ha parlato in italiano in pubblico. "Campione vero e stella del calcio, ha le qualità che servono a un leader". "È una felicità condivisa da tutti, dalla società alla dirigenza fino ai tifosi, perché Kenan è un campione vero, una vera stella, come il suo cognome ci ricorda. È un talento, ma ha anche quella qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, senso di responsabilità. Grazie Kenan per aver deciso di rimanere con noi. Voglio infine ricordare che stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita. Il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico. Continueremo fino alla fine, ma anche oltre, per la Juve e per i nostri tifosi".

Ultimi video

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:29
C'eravamo poco amati

Sarri-Juve: c'eravamo poco amati

02:05
Dea, segreto in panchina

Dea, il segreto è in panchina

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

I più visti di Calcio

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

CLIP NUMERI COPPIE ATTACCANTI INTER SRV

Coppie Inter, meglio la Thu-La o la Pio-La? I numeri a sorpresa

Pagelle di Inter-Torino

Pagelle di Inter-Torino

Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:33
Juve, Comolli: "Yildiz campione vero, ha le qualità che servono a un leader"
16:10
Lutto nel mondo del giornalismo: ci lascia Michele Haimovici, storico cronista toscano
15:58
Man United-Tottenham 2-0, quarta vittoria di fila dei Red Devils: il tifoso "capellone" sogna il taglio
13:11
Bologna, stop Dall'Ara: congelato il progetto di restyling
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega