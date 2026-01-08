Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI MILAN

Milan, Allegri: "Punto guadagnato? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

di Alessandro Franchetti
08 Gen 2026 - 23:19
© Getty Images

© Getty Images

Il suo Milan butta via una grande occasione per staccare il Napoli e restare aggrappato all'Inter, ma il rigore sbagliato da Stanciu a tempo scaduto rende leggermente meno amaro il pari dei rossoneri contro il Genoa. Massimiliano Allegri, che allunga a 17 la striscia di risultati senza sconfitte (l'unico ko in campionato è arrivato alla prima giornata contro la Cremonese, ndr), deve comunque fare i conti con la difficoltà, ormai conclamata, di battere le "piccole" nonostante i 33 tiri totali (8 in porta) di questa sera: "Punto guadagnato o no? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà, questa partita va vista in positivo. Il primo tempo è stato molto difficoltoso, loro hanno corso molto, coprendo bene Modric a uomo, ma abbiamo avuto comunque due o tre occasioni per fare gol. E invece lo abbiamo preso. Nel secondo tempo loro sono un po' calati e noi abbiamo aumentato l'intensità. Quello che dobbiamo migliorare è che in un campionato capiterà di recuperare la partita al 91' e con quattro minuti ancora da giocare bisognava essere più lucidi, controllare la palla e non rischiare di concedere un contropiede e poi di perdere la partita. Siamo stati molto equilbrati nelle ultime due partite a non subire nei momenti di difficoltà della partita, questa sera siamo stati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte". 

Sul gol di Colombo, Gabbia è sembrato un po' in ritardo: "Lì è stato bravo Colombo, Gabbia è anche scivolato in quella situazione - spiega Allegri -. Abbiamo avuto troppa fretta, le partite durano 100 minuti. Se non fai gol non devi prendere gol, e una volta che non prendi gol alla lunga gli altri calano. Ci vuole un po’ di pazienza".

Che momento è per voi?
"È un momento importante, un momento difficile, sono tutte partite importanti, bisogna affrontarle con calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa. La squadra ha tirato molto, ha creato molto ma alla fine non è servito assolutamente a niente anzi, siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepareremo per Firenze, sarà una partita molto difficile. Abbiamo più o meno tutti a disposizione quindi vedremo di fare le scelte giuste".

Leao non era al meglio, che problema ha? 
"Ha avuto 2-3 situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, però non sta benissimo. Questa sera è stato determinante come nelle altre partite e alla fine ha pareggiato".

milan-genoa
allegri

Ultimi video

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

01:05
MCH CR7 GOLLONZO VS AL NASSR MCH

La papera del suo portiere rende inutile il gol di CR7

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

I più visti di Milan

Milan, la nuova prima maglia è un omaggio al passato: sorprendono la seconda e la terza

DICH ALLEGRI QUOTA CHAMPIONS DICH

Allegri: "La quota Champions si è alzata"

DICH ALLEGRI TEDOFORO DICH

Allegri tedoforo a Milano Cortina: "Sono contento, sarà meraviglioso"

Ibrahimovic incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' stato il migliore di sempre"

Allegri: "Io tedoforo un'emozione. Rinnovo Maignan? La società lavora per un futuro importante"

DICH ALLEGRI CINEMA DICH

Allegri: "Ecco chi sarei in 'Il buono, il brutto, il cattivo'..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:33
Genoa, De Rossi: "Tanta amarezza per come è finita dopo un grande primo tempo"
23:26
Como senza Addai, Ramon squalificato
23:14
Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan? Per me è impossibile"
21:55
Bari, Vivarini: "Contro la Carrarese dobbiamo dare tutto in campo"
21:21
Fifa e TikTok siglano partnership per contenuti su Mondiali 2026