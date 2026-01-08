Milan, Allegri: "Punto guadagnato? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

Il suo Milan butta via una grande occasione per staccare il Napoli e restare aggrappato all'Inter, ma il rigore sbagliato da Stanciu a tempo scaduto rende leggermente meno amaro il pari dei rossoneri contro il Genoa. Massimiliano Allegri, che allunga a 17 la striscia di risultati senza sconfitte (l'unico ko in campionato è arrivato alla prima giornata contro la Cremonese, ndr), deve comunque fare i conti con la difficoltà, ormai conclamata, di battere le "piccole" nonostante i 33 tiri totali (8 in porta) di questa sera: "Punto guadagnato o no? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà, questa partita va vista in positivo. Il primo tempo è stato molto difficoltoso, loro hanno corso molto, coprendo bene Modric a uomo, ma abbiamo avuto comunque due o tre occasioni per fare gol. E invece lo abbiamo preso. Nel secondo tempo loro sono un po' calati e noi abbiamo aumentato l'intensità. Quello che dobbiamo migliorare è che in un campionato capiterà di recuperare la partita al 91' e con quattro minuti ancora da giocare bisognava essere più lucidi, controllare la palla e non rischiare di concedere un contropiede e poi di perdere la partita. Siamo stati molto equilbrati nelle ultime due partite a non subire nei momenti di difficoltà della partita, questa sera siamo stati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte".