Milan, Allegri: "Punto guadagnato? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

Il suo Milan butta via una grande occasione per staccare il Napoli e restare aggrappato all'Inter, ma il rigore sbagliato da Stanciu a tempo scaduto rende leggermente meno amaro il pari dei rossoneri contro il Genoa. Massimiliano Allegri, che allunga a 17 la striscia di risultati senza sconfitte (l'unico ko in campionato è arrivato alla prima giornata contro la Cremonese, ndr), deve comunque fare i conti con la difficoltà, ormai conclamata, di battere le "piccole" nonostante i 33 tiri totali (8 in porta) di questa sera: "Punto guadagnato o no? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà, questa partita va vista in positivo. Il primo tempo è stato molto difficoltoso, loro hanno corso molto, coprendo bene Modric a uomo, ma abbiamo avuto comunque due o tre occasioni per fare gol. E invece lo abbiamo preso. Nel secondo tempo loro sono un po' calati e noi abbiamo aumentato l'intensità. Quello che dobbiamo migliorare è che in un campionato capiterà di recuperare la partita al 91' e con quattro minuti ancora da giocare bisognava essere più lucidi, controllare la palla e non rischiare di concedere un contropiede e poi di perdere la partita. Siamo stati molto equilbrati nelle ultime due partite a non subire nei momenti di difficoltà della partita, questa sera siamo stati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte".
Sul gol di Colombo, Gabbia è sembrato un po' in ritardo: "Lì è stato bravo Colombo, Gabbia è anche scivolato in quella situazione - spiega Allegri -. Abbiamo avuto troppa fretta, le partite durano 100 minuti. Se non fai gol non devi prendere gol, e una volta che non prendi gol alla lunga gli altri calano. Ci vuole un po’ di pazienza".
Che momento è per voi?
"È un momento importante, un momento difficile, sono tutte partite importanti, bisogna affrontarle con calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa. La squadra ha tirato molto, ha creato molto ma alla fine non è servito assolutamente a niente anzi, siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepareremo per Firenze, sarà una partita molto difficile. Abbiamo più o meno tutti a disposizione quindi vedremo di fare le scelte giuste".
Leao non era al meglio, che problema ha?
"Ha avuto 2-3 situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, però non sta benissimo. Questa sera è stato determinante come nelle altre partite e alla fine ha pareggiato".