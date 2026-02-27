Intervista esclusiva a Jashari: "Allegri top, sa cosa serve per vincere. Il Milan per me è magia"

Nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset, il 23enne torna a quei lunghi giorni di tira e molla nella trattativa tra rossoneri e Bruges: "Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". La sua volontà ha avuto un grande peso nei colloqui tra i due club e Jashari non nasconde la felicità: "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".