Milan-Parma, paura per Loftus-Cheek: esce in barella coi denti rotti dopo lo scontro con Corvi

Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo in seguito a un durissimo colpo alla testa subito dal portiere del Parma 

22 Feb 2026 - 18:41
Paura per Loftus Cheek che dopo uno scontro di gioco con Corvi che lo ha colpito duramente al volto in una parata in uscita. L'inglese ha subito un forte trauma con rottura dei denti ma è sempre rimasto cosciente. Il giocatore rossonero è stato portato fuori in barella, dopo appena 9' di partita contro il Parma, con il collare e un vistoso taglio sul volto. Il calciatore è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Uno scontro di gioco fortuito in cui però Loftus Cheek ha avuto la peggio. Al suo posto in campo Jashari.

