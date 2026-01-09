Milan, con le piccole è un calvario: 11 punti lasciati per strada

In genere gli allenatori delle grandi squadre nell'analizzare (mezzi) passi falsi di questo tipo sottolineano i meriti della squadra avversaria. Non è sempre vero. Il Genoa ha disputato indubbiamente un ottimo primo tempo per attenzione e per intensità, ma nella ripresa ha concesso campo e palla agli avversari. A quel punto serviva la svolta tecnica, era necessaria la giocata segnante. Ci ha provato soprattutto Pulisic, vero leader tecnico dell'ultimo quarto di gara, più lucido di tutti nel cercare la penetrazione. Ci è riuscito invece Leao, con quella che non è la sua specialità, il colpo di testa. Non è stato sufficiente per portare a casa i tre punti, ma almeno il Milan si è evitato la beffa finale grazie al rigore sbagliato da Stanciu.