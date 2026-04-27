Dentro la crisi di Pulisic: Allegri spiega il perché e mette fretta al Milan sul mercato

Il Milan ha il disperato bisogno di un vero attaccante. Per segnare di più (nelle ultime quattro partite i rossoneri hanno realizzato appena un gol) e per far rendere meglio anche un big come Christian Pulisic. L'americano, dopo un buon inizio di stagione, si è decisamente appannato. Colpa dell'infortunio di Santiago Gimenez, adesso rientrato dopo una lunga permanenza in infermeria, e anche della presenza di Rafa Leao in versione punta centrale. Lo dicono i numeri (4 gol e 2 assist nelle prime sei giornate in cui giocava col messicano in attacco) e lo ha confermato anche Massimiliano Allegri.