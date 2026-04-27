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Dentro la crisi di Pulisic: Allegri spiega il perché e mette fretta al Milan sul mercato

L'americano soffre la mancanza di una vera prima punta: lo dicono anche i numeri

27 Apr 2026 - 13:35
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Il Milan ha il disperato bisogno di un vero attaccante. Per segnare di più (nelle ultime quattro partite i rossoneri hanno realizzato appena un gol) e per far rendere meglio anche un big come Christian Pulisic. L'americano, dopo un buon inizio di stagione, si è decisamente appannato. Colpa dell'infortunio di Santiago Gimenez, adesso rientrato dopo una lunga permanenza in infermeria, e anche della presenza di Rafa Leao in versione punta centrale. Lo dicono i numeri (4 gol e 2 assist nelle prime sei giornate in cui giocava col messicano in attacco) e lo ha confermato anche Massimiliano Allegri.

"Pulisic è un ragazzo sensibile, patisce il fatto di non riuscire a segnare. Io ho il compito di dare un equilibrio a questa squadra, ma giocando senza un vero centravanti lui fatica molto di più" l'uscita del tecnico toscano nel post-partita di Milan-Juve. Il problema dell'ex Chelsea è chiaro, ma va altrettanto sottolineato come adesso, nonostante la presenza di Fullkrug e Gimenez, Allegri continui a puntare dal 1' su Pulisic e Leao che decisamente non si amano. Questione d'equilibrio probabilmente, ma la realtà è che con questo schieramento a soffrire è anche il portoghese, sufficiente con la Juve ma fischiato da parte di San Siro.

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Guardando i fatti, è plausibile immaginare che sia Fullkrug che Gimenez non siano gli attaccanti preferiti di Max che pretende altro. I due potrebbero davvero salutare a giugno: per questo il Milan deve accelerare nella ricerca al nuovo attaccante. Da Lewandowski a Kean passando per Sorloth, i rossoneri hanno il bisogno di un bomber con le caratteristiche dell'ultimo vero nove, Olivier Giroud, per far girare tutto il reparto.

Dentro il Var delle polemiche: la tavola 'dei big' e le otto stanze

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