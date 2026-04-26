Pagelle Milan: Rabiot è la solita certezza, Leao vede la sufficienza, delude ancora Pulisic
Tra i rossoneri brillante anche Saelemaekers, nullo invece Fullkrugdi Enzo Palladini
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MILAN
Maignan 6 - Una buona parata su Conceiçao nel primo tempo, poi lavoro ordinario.
Tomori 6,5 - Presenza scenica e senso della posizione, sempre una garanzia anche quando di fronte ci sono squadre di questo tipo.
Gabbia 6,5 - Senza farsi (o farsi fare) troppa pubblicità, si sta confermando uno dei migliori colpitori di testa in assoluto, il Milan nel gioco aereo ha tratto grande beneficio dal suo ritorno.
Pavlovic 6 - Deve limitare al massimo le sue incursioni dirette verso l'area avversaria, perché nella situazione attuale del Milan l'attenzione è fondamentale. Quando parte però diventa una minaccia.
Saelemaekers 6,5 - Il solito moto continuo sulla fascia destra, buona combinazioni soprattutto con Fofana. All'inizio del secondo tempo centra la traversa al termine di un'azione stupenda.
Fofana 6 - L'uomo degli strappi. Qualche buon recupero palla, un'azione personale nel primo tempo che lo ingolosisce troppo, spingendolo a un tiro avventato.
Dal 21' st Ricci 6 - Subito attivo e pronto a infilarsi in qualche spazio sulla destra che aveva utilizzato anche Fofana.
Modric 6 - La differenza tra i buoni giocatori e i campioni come lui sta nel sapersi gestire con dignità anche quando la stanchezza di fine stagione si fa sentire. Basta giocare più semplice.
Dal 34' st Jashari sv.
Rabiot 6,5 - Riceve da Allegri la licenza di andare a farsi sentire in area avversaria e il francese la prende alla lettera, andando con un'azione personale a creare la prima occasione rossonera dopo oltre mezz'ora.
Bartesaghi 5 - Serata complicata e subito gravata da un cartellino giallo, preso in mezzo tra Conceiçao, McKennie e Kalulu. Situazione difficile da gestire.
Dal 1' st Estupinan 5,5 - Il suo ingresso non migliora di molto la situazione sulla fascia sinistra.
Pulisic 5 - Più cresce la barba, più si allunga il digiuno da gol. Il dato strano è che si dà da fare, corre più di tutti gli altri in campo, ma non arriva mai vicino alla porta.
Dal 17' st Fullkrug 5 - Poco servito, ben marcato, praticamente nullo.
Leao 6 - Sceglie quasi sempre di agire sulla fascia sinistra, dove gli viene naturale, ma trova spesso sulla sua strada i muscoli ipertrofici di Kalulu. Qualche spunto buono nella prima parte del secondo tempo.
Dal 34' st Nkunku sv.
Allenatore Allegri 6 - Gestone attenta della partita e delle risorse.