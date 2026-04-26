LE PAGELLE DEL MILAN

Pagelle Milan: Rabiot è la solita certezza, Leao vede la sufficienza, delude ancora Pulisic

Tra i rossoneri brillante anche Saelemaekers, nullo invece Fullkrug

di Enzo Palladini
26 Apr 2026 - 22:49
© Getty Images

© Getty Images

MILAN

Maignan 6 - Una buona parata su Conceiçao nel primo tempo, poi lavoro ordinario. 

Tomori 6,5 - Presenza scenica e senso della posizione, sempre una garanzia anche quando di fronte ci sono squadre di questo tipo. 

Gabbia 6,5 - Senza farsi (o farsi fare) troppa pubblicità, si sta confermando uno dei migliori colpitori di testa in assoluto, il Milan nel gioco aereo ha tratto grande beneficio dal suo ritorno.

Pavlovic 6 - Deve limitare al massimo le sue incursioni dirette verso l'area avversaria, perché nella situazione attuale del Milan l'attenzione è fondamentale. Quando parte però diventa una minaccia. 

Saelemaekers 6,5 - Il solito moto continuo sulla fascia destra, buona combinazioni soprattutto con Fofana. All'inizio del secondo tempo centra la traversa al termine di un'azione stupenda. 

Fofana 6 - L'uomo degli strappi. Qualche buon recupero palla, un'azione personale nel primo tempo che lo ingolosisce troppo, spingendolo a un tiro avventato. 

Dal 21' st Ricci 6 - Subito attivo e pronto a infilarsi in qualche spazio sulla destra che aveva utilizzato anche Fofana. 

Modric 6 - La differenza tra i buoni giocatori e i campioni come lui sta nel sapersi gestire con dignità anche quando la stanchezza di fine stagione si fa sentire. Basta giocare più semplice. 

Dal 34' st Jashari sv. 

Rabiot 6,5 - Riceve da Allegri la licenza di andare a farsi sentire in area avversaria e il francese la prende alla lettera, andando con un'azione personale a creare la prima occasione rossonera dopo oltre mezz'ora. 

Bartesaghi 5 - Serata complicata e subito gravata da un cartellino giallo, preso in mezzo tra Conceiçao, McKennie e Kalulu. Situazione difficile da gestire. 

Dal 1' st Estupinan 5,5 - Il suo ingresso non migliora di molto la situazione sulla fascia sinistra. 

Pulisic 5 - Più cresce la barba, più si allunga il digiuno da gol. Il dato strano è che si dà da fare, corre più di tutti gli altri in campo, ma non arriva mai vicino alla porta. 

Dal 17' st Fullkrug 5 - Poco servito, ben marcato, praticamente nullo. 

Leao 6 - Sceglie quasi sempre di agire sulla fascia sinistra, dove gli viene naturale, ma trova spesso sulla sua strada i muscoli ipertrofici di Kalulu. Qualche spunto buono nella prima parte del secondo tempo. 

Dal 34' st Nkunku sv. 

Allenatore Allegri 6 - Gestone attenta della partita e delle risorse.

Leggi anche

Conceiçao raggiunge la temperatura di ebollizione in pochi minuti, Boga non si accende

Pochi rischi ed emozioni, Allegri e Spalletti si prendono un punto per la corsa Champions

milan
pagelle

Ultimi video

01:21
DICH CHIVU SU INTER SERENA PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Euforia? No, procediamo sereni verso il nostro sogno"

03:08
Simeone: "Grande reazione! Il mio futuro? Aspettiamo fine stagione…"

Simeone: "Grande reazione! Il mio futuro? Aspettiamo fine stagione…"

02:22
Bisseck: "Sul 2-0 dobbiamo fare meglio, non deve più succedere"

Bisseck: "Sul 2-0 dobbiamo fare meglio, non deve più succedere"

01:15
Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

01:15
DICH MAROTTA POST TORINO PER INFINITY/SITO 26/4 DICH

Marotta e l'inchiesta: "Tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Palladino: "Qui sto bene e del contratto non mi interessa nulla"

02:29
MCH ARRIVO JUVE A MILANO TIFOSI MCH

Juve, i tifosi accolgono la squadra a Milano

00:36
DICH CUESTA POST PARMA - PISA 25/4 DICH

Cuesta: "Felice per la salvezza, importante per il club e la città"

00:40
DICH ITALIANO POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Italiano: "Sono dispiaciuto, stiamo deludendo sotto vari aspetti"

01:10
DICH GASPERINI POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Gasperini: "Ho le mie idee su come alzare il livello e la forza della Roma..."

01:21
DIALOGO VAR EPISODIO BASTONI/DUDA 12/1 1

Inter-Verona sotto la lente d'ingrandimento: l'audio del Var sul contatto Bastoni-Duda

03:56
CLIP CESARI BASTONI-DUDA 06/01/2024 SRV

Bastoni-Duda: ecco come Cesari analizzò l'episodio

02:01
DICH CHIVU SU "AMO QUESTI RAGAZZI" PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Amo da morire questi ragazzi"

00:12
DICH CHIVU SU LAUTARO MARTINEZ PER SITO 25/4 DICH

Chivu su Lautaro: "Sta recuperando bene, la prossima settimana dovrebbe rientrare"

01:53
DICH CHIVU SU CALCIO MODERNO PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "È cambiato tutto, adesso non conta solo difendere"

01:21
DICH CHIVU SU INTER SERENA PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Euforia? No, procediamo sereni verso il nostro sogno"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

DICH GASPERINI POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Gasperini: "Ho le mie idee su come alzare il livello e la forza della Roma..."

CLIP CESARI BASTONI-DUDA 06/01/2024 SRV

Bastoni-Duda: ecco come Cesari analizzò l'episodio

DICH GASPERINI SU ADDIO RANIERI PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Ranieri? Dispiace, ma io non ho fatto nulla. Voglio solo parlare di calcio"

DICH ALLEGRI PER SITO 25/4 DICH

Allegri: "La Juventus sta facendo bene, speriamo che domani prenda gol"

È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:57
De Rossi alla festa promozione dell'Ostia Mare, tifosi in delirio
21:52
Il Foggia perde 3-1 con la Salernitana e retrocede in serie D
21:36
Como, Nico Paz rassicura i tifosi dopo lo scontro di testa: "Tutto perfetto"
20:34
Inter, Darmian: "Cercheremo di battere il Parma e vincere lo scudetto a San Siro"
20:32
Torino, D'Aversa: "Sono orgoglioso, ma si poteva anche vincerla..."