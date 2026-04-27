Milan, Leao spacca San Siro: cosa è successo dopo il cambio con la Juve

Fischiato sonoramente in occasione partita con l'Udinese, Rafa Leao ha spaccato ieri sera San Siro. In occasione del cambio al minuto 80 della sfida con la Juve, il portoghese ha lasciato il campo dalla parte opposta alle panchina. Al momento della sua uscita sono arrivati dei fischi, poi parzialmente coperti dagli applausi da parte del pubblico. Successivamente l'ex Lille ha raggiunto la panchina prendendosi il cinque di Allegri. Contro i bianconeri il 26enne non ha inciso in maniera clamorosa ma è stato sempre presente nel match guadagnandosi la sufficienza.