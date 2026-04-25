Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions

L'attaccante norvegese, già chiuso da Griezmann e Alvarez, a gennaio ha visto arrivare pure Lookman, certificando uno scarso feeling tecnico con Diego Simeone che lo ha impiegato 48 volte in stagione ma solo la metà da titolare. Ecco perché Sorloth cerca nuove sfide, e non è un caso che nella sessione invernale era stato accostato anche alla Juventus: il desiderio di una nuova sfida attrae il classe 1995 che ora ha chiesto di aspettare fine stagione, anche perché l'Atletico Madrid è impegnato in semifinale di Champions League, ma ha già deciso di cambiare squadra in estate.