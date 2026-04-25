MANOVRE ROSSONERE

Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions

Alexander Sørloth dice sì al Milan: l'attaccante dell'Atletico Madrid è il prescelto di Allegri dopo Goretzka

25 Apr 2026 - 09:13
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Più qualità, più esperienza, più alternative di livello: insomma, un Milan da Champions. Questo è quello che chiede Massimiliano Allegri, questo è quello a cui lavorano Tare e Furlani che, dopo le buone nuove relative a Goretzka (offerta presentata col gradimento del centrocampista che si libererà a zero dal Bayern Monaco), ora hanno ottenuto anche il sì di Alexander Sorloth.

Perché Sorloth vuole andare via?

 L'attaccante norvegese, già chiuso da Griezmann e Alvarez, a gennaio ha visto arrivare pure Lookman, certificando uno scarso feeling tecnico con Diego Simeone che lo ha impiegato 48 volte in stagione ma solo la metà da titolare. Ecco perché Sorloth cerca nuove sfide, e non è un caso che nella sessione invernale era stato accostato anche alla Juventus: il desiderio di una nuova sfida attrae il classe 1995 che ora ha chiesto di aspettare fine stagione, anche perché l'Atletico Madrid è impegnato in semifinale di Champions League, ma ha già deciso di cambiare squadra in estate.

Milan, quanto costa Sorloth?

 Due anni fa i Colchoneros lo avevano pagato 32 milioni di euro, secondo La Gazzetta dello Sport l'offerta giusta può toccare i 20 milioni più bonus anche se è lecito credere che dalla Spagna giocheranno al rialzo, sperando magari di cederlo dopo il Mondiale che può essere una vetrina importante. Le alternative portano sempre a Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski e Nicolas Jackson.

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