Milan, Allegri: Allegri: "Contento del punto e del passettino in avanti. Leao bene, Pulisic un po' penalizzato"

"Leao? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazione è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione, continuità non ne ha mai avuta perché è uno di quei giocatori che si accendono in certi momenti della partita", ha aggiunto. Sulle difficoltà di Pulisic, invece, ha dichiarato: "E' un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa gol lo accusa molto di più. Giocando senza un centravanti vero lui patisce un poco di più, ma devo cercare un equilibrio alla squadra perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Ma deve stare tranquillo perché da qui alla fine dell'anno ci darà una mano. La Champions? A oggi mancano due vittorie, bisogna essere più lucidi negli ultimi 25 metri perché abbiamo perso qualche pallone troppo ingenuamente. Questo di oggi è un punto importante, mi auguro di entrare in Champions anche all'ultima partita ma ora pensiamo alla gara con il Sassuolo".