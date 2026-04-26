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Milan, Allegri: Allegri: "Contento del punto e del passettino in avanti. Leao bene, Pulisic un po' penalizzato"

Il tecnico rossonero dopo il pari contro la Juve: "Partita molto tattica ed equilibrata ma bene così per la Champions"

26 Apr 2026 - 23:34
© Getty Images

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"E' stata una partita molto equilibrata e tattica, abbiamo avuto delle occasioni importanti e abbiamo difeso molto bene. C'è da essere contenti del punto, è un passettino in avanti e per la matematica Champions bisogna vincere ancore due partite. Penso che alla fine oggi il risultato sia giusto". Così l'allenatore del Milan Max Allegri ha commentato a Dazn il pareggio contro la Juventus in campionato.

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"Leao? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazione è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione, continuità non ne ha mai avuta perché è uno di quei giocatori che si accendono in certi momenti della partita", ha aggiunto. Sulle difficoltà di Pulisic, invece, ha dichiarato: "E' un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa gol lo accusa molto di più. Giocando senza un centravanti vero lui patisce un poco di più, ma devo cercare un equilibrio alla squadra perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Ma deve stare tranquillo perché da qui alla fine dell'anno ci darà una mano. La Champions? A oggi mancano due vittorie, bisogna essere più lucidi negli ultimi 25 metri perché abbiamo perso qualche pallone troppo ingenuamente. Questo di oggi è un punto importante, mi auguro di entrare in Champions anche all'ultima partita ma ora pensiamo alla gara con il Sassuolo".

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