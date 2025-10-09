De Winter: "Pagato 20 milioni? Il Milan ha strappato un buon prezzo"

Il difensore belga: "Punto a essere titolare ma devo restare umile. Modric stella dentro e fuori dal campo"
Koni De Winter è il sostituto che il Milan ha scelto dopo aver venduto Malick Thiaw al Newcastle per oltre 40 milioni di euro. "Mi hanno pagato 20 milioni? Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa" dice il difensore belga nell'intervista a Het Nieuwsblad. Sicuro di sé ma non senza umiltà: "In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri. Sono autocritico con me e ho l'ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".
De Winter spiega come si sia svolta la trattativa: "L'ho saputo per prima dai social, poi il procuratore mi ha chiamato confermando che col Milan eravamo sulla buona strada. Se arriva un club come questo non esiti, ma è vero che sono stato cercato da altre squadre (Inter e Napoli, ndr) così come da squadre inglesi e pure dall'Arabia Saudita. Nella Saudi Pro League avrei guadagnato un sacco di soldi ma non era il momento giusto, è stato perfetto approdare al Milan".
Il classe 2002 evita con classe la domanda sui paragoni su chi sia più forte tra Cristiano Ronaldo (incrociato ai tempi della Juventus) e Modric ma spende belle parole per il croato: "Vede il calcio in modo diverso, ha un cervello più veloce e lo combina con piedi brillanti. È una stella dentro e fuori dal campo. Non si pone sopra agli altri e non si lamenta mai, neppure quando deve correre: se non lo fa lui perché dovrebbe farlo qualcun altro?".