De Winter: "Pagato 20 milioni? Il Milan ha strappato un buon prezzo"

Koni De Winter è il sostituto che il Milan ha scelto dopo aver venduto Malick Thiaw al Newcastle per oltre 40 milioni di euro. "Mi hanno pagato 20 milioni? Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa" dice il difensore belga nell'intervista a Het Nieuwsblad. Sicuro di sé ma non senza umiltà: "In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri. Sono autocritico con me e ho l'ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa".