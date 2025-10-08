Milan, Rabiot "striglia" Leao: "Si chieda cosa vuole perché a 26 anni non sei più giovane"

La voglia di vincere di Rabiot è sempre ai massimi livelli, come quella di Modric e Maignan. Nel mese abbondante a Milanello però il francese ha potuto conoscere Rafael Leao, finito già nel mirino della critica dopo gli spezzoni contro Napoli e Juventus che non hanno convinto per atteggiamento: "So che è un argomento di cui si parla molto - ha commentato il centrocampista alla Gazzetta dello Sport -. Ha grandi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane e non ha tempo da perdere. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, che per noi sarebbe un peccato. Magari non ha la voglia o la passione di un Modric. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori, per Rafa è l'occasione giusta".