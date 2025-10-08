Milan, Rabiot "striglia" Leao: "Si chieda cosa vuole perché a 26 anni non sei più giovane"

Il centrocampista francese: "Modric un esempio per tutti. Rafa magari non ha la sua voglia o passione"
L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato subito importante. Arrivato nelle ultime ore di mercato dal Marsiglia, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che lo aveva già avuto alla Juventus, il centrocampista francese si è preso il ruolo da titolare in mezzo al campo portando fisicità e leadership. Dote, quest'ultima, che sta provando ad esercitare anche a parole: "Giocare nel Milan dopo cinque anni passati alla Juventus non è banale, ma c'è tanta passione e ambizione. Abbiamo le qualità per lottare per lo scudetto e Allegri mi ha voluto perché sa che posso trasmettere la mia esperienza ai più giovani, dando il massimo in allenamento come in partita".
La voglia di vincere di Rabiot è sempre ai massimi livelli, come quella di Modric e Maignan. Nel mese abbondante a Milanello però il francese ha potuto conoscere Rafael Leao, finito già nel mirino della critica dopo gli spezzoni contro Napoli e Juventus che non hanno convinto per atteggiamento: "So che è un argomento di cui si parla molto - ha commentato il centrocampista alla Gazzetta dello Sport -. Ha grandi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane e non ha tempo da perdere. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, che per noi sarebbe un peccato. Magari non ha la voglia o la passione di un Modric. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori, per Rafa è l'occasione giusta".
Discorso opposto per Luka Modric, che non ha sorpreso Rabiot che ne è comunque rimasto affascinato: "Per me è un'ispirazione, di sicuro ha una grande passione che è ciò che muove tutto. Lui è felice di allenarsi al massimo e giocare, ma non sono sorpreso altrimenti non sarebbe a questi livelli a 40 anni. Fa ancora cose non scontate".