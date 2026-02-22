Parma, Cuesta si gode la vittoria: "Non era scontato. Ora continuiamo a crescere"

"Prima cosa volevo dire che i nostri pensieri sono con Loftus Cheek, so che si è fatto veramente male e spero si possa riprendere il prima possibile. Mi piace la mentalità di questa squadra, capace di fare tutto per l'obiettivo. Poi il miglioramento sia nell'organizzazione difensiva che nell'offensiva. 14 giorni fa arrivavamo da otto gol subiti in tre partite, ora arriviamo da tre vittorie consecutive. Venerdì abbiamo una sfida importantissima contro il Cagliari": lo dice a Dazn Carlos Cuesta tecnico del Parma. "Adesso possiamo godere di questa notte, perché aver vinto - ammette Cuesta - non era scontato anzi difficile ma poi dobbiamo continuare a migliorare perché è la strada che ci porterà ai risultati. Gol? Tutti sono pronti per fare gol, prepariamo i piazzati per essere pronti ed essere pronti come in tutte le altre fasi o azioni".