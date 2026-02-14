L'OPINIONE DELL'ESPERTO

Cesari sul rosso a Kalulu: "Errore da matita blu, il secondo giallo è inesistente. L'errore di La Penna salva Bastoni"

L'interista avrebbe dovuto essere espulso per comportamento non regolamentare

14 Feb 2026 - 22:01
Quarantaduesimo del secondo tempo, Bastoni intercetta un pallone sulla sua trequarti e potrebbe dare il via a un contropiede dell'Inter ma Kalulu sembra atterrarlo. Entrambi i giocatori sono già ammoniti. L'arbitro La Penna interpreta l'intervento dello juventino come falloso e lo espelle per doppio giallo. Rivedendo l'azione si nota come il contatto sia minimo e che Kalulu si limiti a sfiorare con il braccio il giocatore nerazzurro. Ovviamente il direttore di gara non può essere richiamato al Var perché non è previsto il ricorso alla tecnologia in caso di espulsione non diretta. Questa è l'opinione del nostro esperto arbitrale Graziano Cesari: "E' un errore da matita blu. Il secondo giallo è inesistente. Non c’è nessun contatto tra Bastoni e Kalulu. C’è distanza. La Penna ha visuale libera ma prende un abbaglio. E' un vero e proprio strafalcione. Lo sbaglio dell'arbitro salva il difensore nerazzurro dalla seconda ammonizione per comportamento non regolamentare". Chivu, per non correre rischi, toglie Bastoni a fine primo tempo. Di certo sarà un episodio destinato a far discutere a lungo. 

