Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"

"L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene". Così a Dazn, Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese. "Malen? Arriva nel momento giusto al posto giusto, con l'allenatore giusto. Ma è anche vero che c'è tanta differenza tra la Premier League e il nostro campionato. In Premier League, per via dei soldi, prendono giocatori giovanissimi a 50-60 milioni e non puoi competere con loro. In Premier lui giocava e non giocava, entrava e usciva e non ha trovato quegli spunti che invece qui nel campionato italiano sta trovando. Per cui io credo che sia un mix di tutte e due le cose. Noi ci teniamo stretto Malen perché sta facendo molto bene e gli auguriamo veramente di continuare su questa strada", ha aggiunto. Ranieri ritriverà Vardy, l'attaccante con cui vinse la Premier con il Leicester: "Non ci siamo più rivisti, per cui è bello adesso salutarlo".