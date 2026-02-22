Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"

22 Feb 2026 - 20:34

"L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene". Così a Dazn, Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese. "Malen? Arriva nel momento giusto al posto giusto, con l'allenatore giusto. Ma è anche vero che c'è tanta differenza tra la Premier League e il nostro campionato. In Premier League, per via dei soldi, prendono giocatori giovanissimi a 50-60 milioni e non puoi competere con loro. In Premier lui giocava e non giocava, entrava e usciva e non ha trovato quegli spunti che invece qui nel campionato italiano sta trovando. Per cui io credo che sia un mix di tutte e due le cose. Noi ci teniamo stretto Malen perché sta facendo molto bene e gli auguriamo veramente di continuare su questa strada", ha aggiunto. Ranieri ritriverà Vardy, l'attaccante con cui vinse la Premier con il Leicester: "Non ci siamo più rivisti, per cui è bello adesso salutarlo". 

Ultimi video

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

02:32
Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

02:15
Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

Di Gregorio non esce dal tunnel, Koopmeiners in difesa azzecca poco e Yildiz predica nel deserto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:06
Cuesta si gode la vittoria: "Non era scontato. Ora continuiamo a crescere"
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
19:30
Sorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria
19:24
Ligue 1, ci pensa sempre Giroud: gol vittoria nella sfida tra Angers e Lille
19:11
Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: esordio con pari per Ballardini