Landucci: "La palla non voleva entrare, ma il nostro obiettivo è tornare in Champions League"

Il vice di Allegri non fa polemiche per il gol subito: ". La squadra è dispiaciuta, abbiamo cercato di rincuorarli"
Con Allegri squalificato, tocca a Marco Landucci commentare la sconfitta del Milan contro il Parma. Uno stop che potrebbe chiudere definitivamente la rincorsa scudetto all'Inter. Ma in casa rossonera si continua a parlare di Champions League e non di tricolore. "Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League", ha detto il vice allenatore a Sky.
"Pensiamo che questa squadra ha fatto tanti punti con questo atteggiamento. Poi quando non fai gol e risultato, quello che fai è tutto sbagliato. Credo che l'atteggiamento fosse quello giusto. Il Parma è stato molto bravo, grintoso su ogni pallone. Noi siamo stati sfortunati anche ma questo è il calcio", ha aggiunto.
Con le "piccole", i soliti problemi: "Il campionato italiano è molto difficile: ogni partita ha le sue insidie e c'è molto equilibrio. Credo sia il più difficile al mondo. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo e non ci siamo riusciti. Martedì ripartiamo e pensiamo alla prossima partita. Ci sono partite che non ti vanno tanto bene. Oggi Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus pure: una serata un po' particolare".