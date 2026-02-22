Landucci: "La palla non voleva entrare, ma il nostro obiettivo è tornare in Champions League"

Con Allegri squalificato, tocca a Marco Landucci commentare la sconfitta del Milan contro il Parma . Uno stop che potrebbe chiudere definitivamente la rincorsa scudetto all'Inter. Ma in casa rossonera si continua a parlare di Champions League e non di tricolore. "Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League", ha detto il vice allenatore a Sky.