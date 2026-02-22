MILAN

Landucci: "La palla non voleva entrare, ma il nostro obiettivo è tornare in Champions League"

Il vice di Allegri non fa polemiche per il gol subito: ". La squadra è dispiaciuta, abbiamo cercato di rincuorarli"

22 Feb 2026 - 20:58
1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Con Allegri squalificato, tocca a Marco Landucci commentare la sconfitta del Milan contro il Parma. Uno stop che potrebbe chiudere definitivamente la rincorsa scudetto all'Inter. Ma in casa rossonera si continua a parlare di Champions League e non di tricolore. "Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League", ha detto il vice allenatore a Sky.

"Pensiamo che questa squadra ha fatto tanti punti con questo atteggiamento. Poi quando non fai gol e risultato, quello che fai è tutto sbagliato. Credo che l'atteggiamento fosse quello giusto. Il Parma è stato molto bravo, grintoso su ogni pallone. Noi siamo stati sfortunati anche ma questo è il calcio", ha aggiunto.

Con le "piccole", i soliti problemi: "Il campionato italiano è molto difficile: ogni partita ha le sue insidie e c'è molto equilibrio. Credo sia il più difficile al mondo. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo e non ci siamo riusciti. Martedì ripartiamo e pensiamo alla prossima partita. Ci sono partite che non ti vanno tanto bene. Oggi Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus pure: una serata un po' particolare".

Leggi anche

Da Inter-Juve a Milan-Parma, a San Siro è ancora polemica: perché il gol di Troilo fa infuriare i rossoneri

landucci
milan

Ultimi video

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

01:03
Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

02:32
Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

02:15
Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Rabiot torna ma Allegri trema: il francese in diffida. E tra due settimane c'è il derby

Da Pavlovic ad Allegri, il Milan alza la voce con l'Aia: "Basta errori"

20 febbraio 1986, il Natale dei milanisti: così Berlusconi si inventò il Milan degli Invincibili

Allegri e il campionato

Allegri: "Se l’Inter cade, noi dobbiamo sfruttare l'occasione. Fabregas? Passiamo oltre”

Milan, si ferma Pavlovic: osso non fratturato per miracolo, ma niente Parma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:20
Cremonese, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora tenuto bene il campo"
21:11
Parma, Cuesta si gode la vittoria: "Non era scontato. Ora continuiamo a crescere"
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
19:30
Sorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria
19:24
Ligue 1, ci pensa sempre Giroud: gol vittoria nella sfida tra Angers e Lille